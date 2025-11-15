أسبوع متقلب بالبورصات العالمية

أحمد عاطف (القاهرة)

أنهت البورصات العالمية الأسبوع على موجة واضحة من التقلُّب، إذ تباين أداء وول ستريت تحت استمرار ضغط عمليات البيع الواسعة في أسهم التكنولوجيا.

كما شهدت الأسواق الأوروبية حالة من الحذر بسبب تطورات مالية داخلية، بينما تسببت بيانات الصين الاقتصادية الضعيفة في تراجع مؤشرات البورصات الآسيوية.

وفي الولايات المتحدة الأميركية تحرّكت المؤشرات الرئيسية بوتيرة متذبذبة، سجّل مؤشر S&P 500 تـراجـعاً أسبوعياً بنسبة %0.76.

أما داو جونز الصناعي، فسجّل ارتفاعاً أسبوعياً طفيفاً بنسبة 0.11% نتيجة تراجع شهية المستثمرين للقطاعات الدفاعية والتقليدية، وتعرَّض ناسداك لتقلُّبات أشد مع إغلاقه متراجعاً على أساس أسبوعي بنسبة 1.95%، متأثراً بالمبيعات المكثفة في أسهم التكنولوجيا، بعد تصحيح لأسعار الشركات الكبرى.

وتعرَّضت الأسهم لضغوط بفعل انتقادات بعض المستثمرين للإنفاق الضخم من شركات الحوسبة الضخمة وجدوى استهلاك معدات مراكز البيانات مثل وحدات معالجة الرسومات والخوادم في تقنيات الذكاء الاصطناعي.

كما اضطرب أداء المؤشرات بعد تصريحات ماري دالي، رئيسة الاحتياطي الفيدرالي في سان فرانسيسكو، بأنه من السابق لأوانه تحديد ما إذا كان خفض أسعار الفائدة في ديسمبر مبرراً، نظراً لاستمرار التضخم.

وينتظر المستثمرون تقرير أرباح إنفيديا خلال الأسبوع المقبل، الذي قد يُعيد إشعال موجة صعود أسهم الذكاء الاصطناعي، أو يُفاقم المخاوف الأخيرة بشأن التقييم المرتفع والاستثمار المفرط.

وفي أوروبا، تأثرت التحركات في البورصة بالأجواء السياسية والمالية، خاصة في بريطانيا، حيث سجّل مؤشر FTSE 100 تراجعاً بنسبة 1.11%، متأثراً بتطورات الخطة المالية للحكومة وارتفاع عوائد السندات. كما تراجع مؤشر DAX الألماني بنسبة 0.69%، أما CAC 40 الفرنسي فحقق ارتفاعاً أسبوعياً بنسبة 1.57% بعد جلسات اتسمت بالتذبذب نتيجة ضغوط إقليمية طالت عدة قطاعات.

وتبدو الأسواق الأوروبية في حالة انتظار لقراءات اقتصادية جديدة قد تُحدد ما إذا كان هذا التباين سيستمر خلال الأسبوع المقبل.

آسيا

أما في آسيا، فقد هيمن القلق من ضعف البيانات الاقتصادية الصينية على المشهد، بعدما أعلنت الصين عن تباطؤ الاستثمارات بشكل حاد، وتراجع النمو الصناعي وضعف الإنفاق الاستهلاكي.

وأغلق مؤشر Nikkei 225 الياباني متراجعاً بنسبة 0.53%، متأثراً بهبوط أسهم التكنولوجيا والسلع الرأسمالية، بينما أنهى مؤشر شنغهاي المركّب متراجعاً بنسبة 0.28% عقب انخفاض طغى على قطاعات استهلاكية وصناعية.

وسيطر التراجع أيضاً على مؤشر هانغ سنغ الكوري الجنوبي الذي أغلق الأسبوع متراجعاً بنسبة 1.85%، متأثراً بضغوط مخاوف تتعلق بالنمو الصيني والطلب الداخلي.

ويتوقف أداء الأسهم في آسيا خلال الفترة المقبلة على مدى تحسن البيانات الصينية، إذ قد يؤدي أيُّ ضعف إضافي إلى مزيد من الهبوط، بينما قد ينتج عن أي إعلان تحفيزي ارتداد سريع في الأسواق.