«كهرباء دبي» تشارك في «قمة المعرفة»

دبي (الاتحاد)

تشارك هيئة كهرباء ومياه دبي، في الدورة العاشرة من «قمة المعرفة»، المقامة تحت رعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، وتنظمها مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، تحت شعار «أسواق المعرفة: تطوير المجتمعات المستدامة»، يومي 19 و20 نوفمبر الجاري، في مركز دبي التجاري العالمي.

وقال معالي سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي للهيئة: ندعم رؤية القيادة الرشيدة لجعل إمارة دبي مدينة المستقبل وتعزيز مكانتها قطباً عالمياً قائماً على اقتصاد المعرفة، ونؤمن في الهيئة بأن الابتكار والعلم والمعرفة ركائز تسمو بقيمة الإنسان، ودعامة أساسية لتمكين الخبرات الوطنية وتزويدها بالأدوات اللازمة للمساهمة الفعالة في صناعة المستقبل المستدام، وتشكل «قمة المعرفة» حدثاً معرفياً عالمياً مهماً لتسليط الضوء على أبرز الجهود الرامية إلى دفع مسيرة المعرفة وتبادل الأفكار حول مستقبل الاقتصاد المعرفي والتنمية المستدامة، للنهوض بالأفراد والمجتمعات.