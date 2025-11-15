الأحد 16 نوفمبر 2025 أبوظبي الإمارات
اقتصاد

27.4 مليار درهم صافي أرباح شركات «أدنوك» بنمو 11.4%

27.4 مليار درهم صافي أرباح شركات «أدنوك» بنمو 11.4%
16 نوفمبر 2025 01:49

حسام عبد النبي (أبوظبي) 

ارتفعت أرباح 6 شركات تابعة لـ «أدنوك» مدرجة بسوق أبوظبي للأوراق المالية، إلى 27.41 مليار درهم خلال الـ9 أشهر الأولى من العام الحالي، مقابل 24.6 مليار درهم خلال الفترة ذاتها من العام 2024، بنسبة نمو %11.4، حسب تحليل أجرته «الاتحاد» للنتائج المالية للتسعة أشهر الأولى من عام 2025.
وأظهر الرصد أن شركات أدنوك المدرجة، والتي تضم «أدنوك للغاز» و«أدنوك للتوزيع»، و«أدنوك للحفر»، ضمن قطاع الطاقة، بالإضافة إلى «فرتيجلوب» و«بروج» والمدرجتين ضمن قطاع المواد الأساسية، و«أدنوك للإمداد والخدمات» المدرجة بقطاع الصناعة، ارتفعت إيراداتها إلى 142.13 مليار درهم مقابل 136.15 مليار درهم في الـ9 أشهر الأولى من عام 2024 وبنسبة نمو على أساس سنوي قاربت 4.4%.

«أدنوك للغاز»
وسجلت «أدنوك للغاز» صافي دخل بلغ 14.66 مليار درهم بنمو 10% على أساس سنوي، مقابل 13.29 مليار درهم في الـ9 أشهر الأولى من عام 2024، فيما انخفضت إيرادات الشركة بنسبة 2% خلال فترة المقارنة على أساس سنوي لتصل إلى 66 مليار درهم مقابل 67.4 مليار درهم في الفترة ذاتها من العام الماضي. 

«أدنوك للتوزيع»
وحققت شركة «أدنوك للتوزيع» أعلى أرباح قبل خصم الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء منذ الطرح العام الأوّلي، وسجلت الشركة زيادة في صافي أرباح الـ9 أشهر الأولى من العام الحالي بنسبة 15.6%، على أساس سنوي إلى 2.16 مليار درهم، مقارنة بنحو 1.87 مليار درهم. 
وفي المقابل تراجعت إيرادات الشركة خلال الفترة بشكل طفيف بنسبة 0.7%، لتبلغ 26.43 مليار درهم، مقابل 26.61 مليار درهم. وجاء تراجع الإيرادات بسبب انخفاض أسعار البيع رغم تحقيق الشركة أعلى كميات مبيعات للوقود في تاريخها خلال الأشهر الـ9 الأولى، بإجمالي بلغ 11.7 مليار لتر.

«أدنوك للحفر»
وأعلنت شركة «أدنوك للحفر» عن نتائج أعمالها للتسعة أشهر الأولى من العام 2025، محققة صافي ربح قدره 3.89 مليار درهم مقارنة بنحو 3.32 مليار درهم عن الـ9 أشهر الأولى من عام 2024، بزيادة 17% على أساس سنوي. وأظهرت نتائج الأعمال، ارتفاع الإيرادات بنسبة 27% على أساس سنوي إلى 13.33 مليار درهم، مقابل 10.45 مليار درهم.

«فيرتيغلوب»
وحققت شركة «فيرتيغلوب» أكبر مصدر بحري في العالم لليوريا والأمونيا معاً، صافي أرباح قدره 1.55 مليار درهم (423.6 مليون دولار)، مقارنة مع 652 مليون درهم (177 مليون دولار) في الـ9 أشهر الأولى من العام الماضي بنمو 138%. وأشارت نتائج الأعمال إلى ارتفاع الإيرادات إلى 7.37 مليار درهم، مقابل 5.65 مليار درهم في التسعة أشهر الأولى من عام 2024، بنمو 30.8% على أساس سنوي. 

«بروج»
وسجلت شركة «بروج» صافي ربح قدره 2.82 مليار درهم (768.7 مليون دولار)، مقارنة مع 3.33 مليار درهم (908.22 مليون دولار) في الفترة المقابلة من العام الماضي بتراجع 18%. وبلغت إيرادات «بروج» في الـ9 أشهر الأولى من العام 15.32 مليار درهم (4.17 مليار دولار)، مقارنةً مع 16.18 مليار درهم (4.4 مليار دولار) بانخفاض على أساس سنوي بنسبة قاربت 5.3%.

«أدنوك للإمداد والخدمات»
تمكنت «أدنوك للإمداد والخدمات» من تحقيق صافي ربح للتسعة أشهر الأولى من عام 2025، بنحو 2.31 مليار درهم (631 مليون دولار) بنمو بنسبة 9% على أساس سنوي، مقارنة بنحو 2.11 مليار درهم (576 مليون دولار) بالتسعة أشهر الأولى من عام 2024. وبلغت إيرادات «أدنوك للإمداد والخدمات» نحو 13.61 مليار درهم (3.7 مليار دولار) بزيادة نسبتها 39% على أساس سنوي حيث بلغت إيرادات الـ9 أشهر الأولى من عام 2024 نحو 9.8 مليار درهم (2.66 مليار دولار).

أدنوك
الإمارات
شركة أدنوك
أدنوك للتوزيع
أدنوك للحفر
أدنوك للغاز
أدنوك للإمداد والخدمات
