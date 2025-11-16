«سياحة عجمان» تشارك في معرض الحوافز 2025



عجمان (الاتحاد)

تشارك دائرة السياحة والثقافة والإعلام بعجمان في المعرض العالمي لسياحة الحوافز والاجتماعات والفعاليات 2025، الذي تحتضنه مدينة برشلونة الإسبانية في الفترة من 18 إلى 20 نوفمبر 2025، ويجمع تحت مظلته أهم الشركات الرائدة في تنظيم الفعاليات والمؤتمرات، لبحث أحدث الاتجاهات التي ترتقي بسياحة الحوافز والأعمال على المستوى العالمي.

وتعمل الدائرة وفق استراتيجية هادفة تتوخى مدّ جسور التواصل مع أبرز الوكالات المؤثرة في الصناعة وترسيخ وجودها إقليمياً ودولياً، إذ تعمد خلال تواجدها في المعرض إلى استعراض دورها في تنظيم الفعاليات والملتقيات المحلية والعالمية التي تستضيفها إمارة عجمان على مدار السنة، وهو ما يُلقي الضوء على الإمكانات النوعية والبنية التحتية المتقدّمة التي تزخر بها الإمارة، إلى جانب القدرات التنظيمية الاستثنائية التي تمتاز بها دائرة السياحة والثقافة والإعلام بعجمان.

وفي إطار هذه المشاركة المميزة، تستهدف دائرة السياحة والثقافة والإعلام بناء الشراكات وتعزيز التواصل بين الجهات المعنية في قطاع سياحة الأعمال وتنظيم الفعاليات، إضافة إلى الاطلاع على أحدث المنهجيات والحلول التنظيمية الجديدة المتاحة في السوق الحالي، في خطوة استباقية تتيح الترويج للإمارة وجذب المزيد من الفعاليات والأعمال إليها، تماشياً مع أهداف رؤية عجمان 2030.

وقال محمود خليل الهاشمي، مدير عام دائرة السياحة والثقافة والإعلام بعجمان: تأتي مشاركتنا الثانية في المعرض العالمي لسياحة الحوافز والاجتماعات والفعاليات لتؤكد التزامنا المستمر بتعزيز حضور إمارة عجمان في قطاع سياحة الأعمال على المستوى الدولي، فقد شكّلت مشاركتنا السابقة خطوة مهمة في التعريف بإمكانات الإمارة، ونواصل هذا العام استعراض مشاريعنا ومبادراتنا التي ترسّخ مكانة عجمان كوجهة متميزة لإقامة اجتماعات الأعمال والفعاليات.

وأضاف: «نعمل في الدائرة على تطوير منظومة سياحة الأعمال من خلال توسيع نطاق الخدمات المقدمة وتحسين البنية التحتية، بما يواكب تطلعات منظمي الفعاليات العالمية ويعزّز جاهزية الإمارة لاستضافة اللقاءات والمؤتمرات ضمن بيئة مستدامة وجاذبة».