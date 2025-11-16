الإثنين 17 نوفمبر 2025 أبوظبي الإمارات
اقتصاد

«سامسونج» تعتزم استثمار 310 مليارات دولار في تقنيات الذكاء الاصطناعي

16 نوفمبر 2025 18:47


سيؤول (أ ف ب)
أعلنت مجموعة سامسونج الكورية الجنوبية اليوم، خطة لاستثمار 310 مليارات دولار خلال خمس سنوات، خصوصاً في التكنولوجيا التي تدعم الذكاء الاصطناعي، لتلبية الطلب المتزايد عالمياً.
وتعد سامسونج للإلكترونيات، وهي الشركة الرئيسية في المجموعة الكورية الجنوبية، من عمالقة صناعة رقائق الذاكرة في العالم، وتوفر مكونات حيوية لصناعة الذكاء الاصطناعي والبنية التحتية التي تعتمد عليها.
تتضمن حزمة الاستثمار خططاً لبناء منشأة جديدة لأشباه الموصلات، مصممة «لتلبية حاجات الطلب على رقائق الذاكرة»، وفقاً لما ذكرت المجموعة.
وأوضحت أنه عند تشغيله بالكامل «يتوقع أن يؤدي مصنع بيونغتيك دوراً استراتيجياً أكبر في كل من سلسلة التوريد العالمية لأشباه الموصلات ونظام الرقائق في كوريا الجنوبية».
ومن المقرر أن تبدأ المنشأة الجديدة عملياتها في سنة 2028.
وستقيم «سامسونج أس دي أس» (SDS)، الذراع التقنية للمجموعة، مركزين للبيانات المتعلقة بالذكاء الاصطناعي. وتتضمن خطة الاستثمار المقدرة قيمتها بـ310 مليارات دولار، بعض المشاريع غير المرتبطة بالذكاء الاصطناعي. وتدرس شركة سامسونج أس دي آي (SDI) المتخصصة في مجال بطاريات السيارات الكهربائية، إقامة خط إنتاج محلي «للبطاريات من الجيل التالي»، بحسب ما أعلنت المجموعة الكورية الجنوبية.
ووفّر الذكاء الاصطناعي دفعاً لشركات التكنولوجيا الكورية الجنوبية. وأفادت سامسونج للإلكترونيات بأن أرباحها زادت بأكثر من 30% على أساس سنوي في الربع الثالث، مدفوعة بالطلب الناتج من الذكاء الاصطناعي.
ويشهد الاستثمار في هذا القطاع زيادة هائلة عالمياً، ما يثير مخاوف من «فقاعة» في الأسواق تشبه ما لحق بشركات الإنترنت في مطلع الألفية.
وتأتي حزمة سامسونج الاستثمارية بعدما تعهدت الحكومة الكورية الجنوبية زيادة الإنفاق على الذكاء الاصطناعي السنة المقبلة، بهدف جعل البلاد ضمن أكبر ثلاث قوى في هذا المجال عالمياً، إلى جانب الولايات المتحدة والصين.

