الإثنين 17 نوفمبر 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
اقتصاد

«أبوظبي الدولي للتحكيم» يطلق النسخة العربية من قواعده وموقعه الإلكتروني

«أبوظبي الدولي للتحكيم» يطلق النسخة العربية من قواعده وموقعه الإلكتروني
16 نوفمبر 2025 18:50

 


أبوظبي (الاتحاد)
أعلن مركز أبوظبي الدولي للتحكيم إصدار النسخة العربية الرسمية من قواعد التحكيم المعتمدة لديه، وذلك خلال فعالية «كورتسايد مع arbitrateAD» التي أقيمت على هامش أسبوع التحكيم في دبي.
وتُعد هذه الخطوة محطةً هامة في مسيرة المركز نحو ترسيخ التحكيم المؤسسي المتطور في المنطقة، إذ تسهم في تعزيز اليقين الإجرائي للأطراف الناطقة بالعربية، وتيسّر استفادتها من خدمات التحكيم ذات المستوى العالمي، فضلاً عن تبسيط عملية إدراج شرط التحكيم في العقود باللغة العربية.
كما أعلن المركز إطلاق موقعه الإلكتروني باللغة العربية بوصفه منصة رقمية داعمة، تمكّن المتعاملين من الوصول إلى القواعد، والإرشادات، وحاسبة التكاليف، وغيرها من الموارد المساندة باللغة العربية، بما يعزّز الشفافية ويُسهِّل بدء إجراءات التحكيم وإدارتها بكفاءة.
وقال الدكتور علي سعيد بن حرمل الظاهري، رئيس مجلس إدارة مركز أبوظبي الدولي للتحكيم: يمثل إطلاق القواعد العربية خطوة استراتيجية تتجاوز مجرد الترجمة، إذ يشكل توسعاً نوعياً يتيح للأطراف الناطقة بالعربية الانخراط في إجراءات التحكيم المُدار بلغتهم الأم، ومن خلال تقديم القواعد باللغة العربية وإطلاق موقع إلكتروني مخصص، يعزز مركز أبوظبي الدولي للتحكيم سهولة الوصول للشركات العربية، ويسهم في تحسين صياغة بنود التحكيم، ودعم اتخاذ قرارات مستنيرة طوال العملية التحكيمية، لنجسّد التزامنا المتواصل بتطبيق أفضل الممارسات الدولية مع مراعاة الأطر القانونية المحلية، وبما يسهم في ترسيخ مكانة دولة الإمارات كمركز عالمي رائد في مجال التحكيم. 
جاء الإعلان خلال فعالية «كورتسايد مع arbitrateAD» التي نظمها المركز ضمن فعاليات أسبوع دبي للتحكيم بتاريخ 11 نوفمبر، وهدفت إلى تسليط الضوء على أبرز إنجازاته منذ تأسيسه وحتى اليوم.

أخبار ذات صلة
17.5 ألف شركة هندية مسجلة بـ «غرفة أبوظبي»
«غرفة أبوظبي» و«1X Technologies» تتعاونان لتوظيف أنظمة الذكاء الاصطناعي والروبوتات
غرفة تجارة وصناعة أبوظبي
آخر الأخبار
فتاة فلسطينية تسير بين خيام النازحين خلال المطر في مدينة غزة (رويترز)
الأخبار العالمية
خروج مراكز طبية عن الخدمة في غزة جراء المنخفض الجوي
اليوم 01:04
نصب السيف الدمشقي في ساحة الأمويين بدمشق (رويترز)
الأخبار العالمية
الأمم المتحدة: جهود الاستجابة الإنسانية متواصلة في سوريا
اليوم 01:04
فريق إنقاذ خلال انتشال مهاجرين غرق مركبهم في البحر المتوسط - أرشيفية
الأخبار العالمية
«الهلال الأحمر»: غرق 4 بانقلاب قاربي مهاجرين قبالة ليبيا
اليوم 01:04
لاجئون سودانيون ينتظرون خارج مكتب تسجيل مفوضية اللاجئين في مخيم «طينة» بتشاد (أ ف ب)
الأخبار العالمية
المتحدث باسم الصليب الأحمر لـ«الاتحاد»: تدهور غير مسبوق للأوضاع الإنسانية في السودان
اليوم 01:04
مبنى مدمر قرب مخيم لنازحين فلسطينيين في مدينة غزة (رويترز)
الأخبار العالمية
غارات إسرائيلية ونسف منازل في خان يونس ورفح
اليوم 01:04
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©