«أبوظبي الدولي للتحكيم» يطلق النسخة العربية من قواعده وموقعه الإلكتروني



أبوظبي (الاتحاد)

أعلن مركز أبوظبي الدولي للتحكيم إصدار النسخة العربية الرسمية من قواعد التحكيم المعتمدة لديه، وذلك خلال فعالية «كورتسايد مع arbitrateAD» التي أقيمت على هامش أسبوع التحكيم في دبي.

وتُعد هذه الخطوة محطةً هامة في مسيرة المركز نحو ترسيخ التحكيم المؤسسي المتطور في المنطقة، إذ تسهم في تعزيز اليقين الإجرائي للأطراف الناطقة بالعربية، وتيسّر استفادتها من خدمات التحكيم ذات المستوى العالمي، فضلاً عن تبسيط عملية إدراج شرط التحكيم في العقود باللغة العربية.

كما أعلن المركز إطلاق موقعه الإلكتروني باللغة العربية بوصفه منصة رقمية داعمة، تمكّن المتعاملين من الوصول إلى القواعد، والإرشادات، وحاسبة التكاليف، وغيرها من الموارد المساندة باللغة العربية، بما يعزّز الشفافية ويُسهِّل بدء إجراءات التحكيم وإدارتها بكفاءة.

وقال الدكتور علي سعيد بن حرمل الظاهري، رئيس مجلس إدارة مركز أبوظبي الدولي للتحكيم: يمثل إطلاق القواعد العربية خطوة استراتيجية تتجاوز مجرد الترجمة، إذ يشكل توسعاً نوعياً يتيح للأطراف الناطقة بالعربية الانخراط في إجراءات التحكيم المُدار بلغتهم الأم، ومن خلال تقديم القواعد باللغة العربية وإطلاق موقع إلكتروني مخصص، يعزز مركز أبوظبي الدولي للتحكيم سهولة الوصول للشركات العربية، ويسهم في تحسين صياغة بنود التحكيم، ودعم اتخاذ قرارات مستنيرة طوال العملية التحكيمية، لنجسّد التزامنا المتواصل بتطبيق أفضل الممارسات الدولية مع مراعاة الأطر القانونية المحلية، وبما يسهم في ترسيخ مكانة دولة الإمارات كمركز عالمي رائد في مجال التحكيم.

جاء الإعلان خلال فعالية «كورتسايد مع arbitrateAD» التي نظمها المركز ضمن فعاليات أسبوع دبي للتحكيم بتاريخ 11 نوفمبر، وهدفت إلى تسليط الضوء على أبرز إنجازاته منذ تأسيسه وحتى اليوم.