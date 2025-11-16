«إيرباص»: منطقة الشرق الأوسط بحاجة إلى 4080 طائرة ركاب جديدة خلال العقدين المقبلين



دبي (وام)

توقعت شركة إيرباص ارتفاع عدد الطائرات قيد الخدمة في المنطقة من نحو 1480 طائرة في عام 2024 إلى ما يقارب 3700 طائرة بحلول عام 2044.

وذكرت «إيرباص» في تقريرها الجديد حول توقعات الأسواق العالمية لعام 2025 والذي سلّط الضوء على منطقة الشرق الأوسط أن سوق الطيران في الشرق الأوسط سيكون بحاجة خلال العقدين القادمين إلى 4080 طائرة ركاب جديدة، تتوزع بين 2380 طائرة ذات ممر واحد و1700 طائرة عريضة الهيكل.

وأشارت إلى أن الطائرات عريضة الهيكل ستمثل نسبة 42% من إجمالي الطلب العالمي، وهي أعلى حصة تسجّل على مستوى العالم، إذ تجاوز ضعف المعدّل العالمي البالغ 20%.

ورجَحت التقديرات - وفق التقرير- أن يسجّل حجم حركة المسافرين في المنطقة نمواً سنوياً مركباً يبلغ 4.4%، في ظلّ ما تشهده من نهضة اقتصادية، وانتعاش سياحي، وتوسع تجاري وأن يزداد عدد السكان بمقدار 240 مليون نسمة خلال المدة نفسها، مما يعزّز الطلب المتصاعد على خدمات الطيران والسفر الجوي.

وقال جابرييل سيميلاس، رئيس شركة إيرباص في الشرق الأوسط وأفريقيا، إن قطاع الطيران في الشرق الأوسط يشهد تحولاً كبيراً يعيد رسم ملامح قطاع الطيران العالمي وتوقّع أن يشهد الأسطول الجوي في المنطقة توسعاً ملموساً، لا سيما في فئة الطائرات عريضة الهيكل.

ومع التوسّع المتواصل في شبكات الطيران وازدياد حركة النقل الجوي في الشرق الأوسط، تشير توقعات إيرباص إلى أن القطاع سيحتاج خلال السنوات العشرين المقبلة إلى أكثر من 265 ألف موظف جديد، من بينهم 69 ألف طيار، و64 ألف فني صيانة، و132 ألفاً من طواقم الضيافة الجوية.

وأظهرت التقديرات أن قيمة سوق خدمات الطيران التجاري في المنطقة سيصل إلى نحو 30 مليار دولار خلال الفترة ذاتها على أن يتركز النمو في هذا القطاع على المحافظة على جاهزية الأسطول الجوي، والتدريب والتأهيل، وتشغيل الرحلات وإدارة الحركة الجوية، بالإضافة إلى تجديد المقصورات الداخلية للطائرات وتحسين خدمات الاتصال والربط.