ارتفاع أسعار الذهب مع ترقب بيانات أميركية لمسار الفائدة

ارتفعت أسعار الذهب على نحو طفيف اليوم الاثنين مع ترقب المستثمرين لسلسلة من البيانات الاقتصادية الأميركية هذا الأسبوع والتي قد تلقي مزيداً من الضوء على سياسة مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) فيما يتعلق بمسار أسعار الفائدة.



وبحلول الساعة 0256 بتوقيت جرينتش، ارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.1 بالمئة إلى 4083.92 دولار للأوقية.

وتراجعت العقود الأميركية الآجلة للذهب تسليم ديسمبر 0.2 بالمئة إلى 4085.30 دولار للأوقية.



وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 0.8 بالمئة إلى 50.96 دولار للأوقية.

وارتفع البلاتين 0.7 بالمئة إلى 1552.36 دولار، وصعد البلاديوم 1.7 بالمئة إلى 1408.13 دولار.