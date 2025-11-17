طيران الإمارات تطلب 65 طائرة بوينج 777X بقيمة 38 مليار دولار



دبي (الاتحاد)



انطلقت صفقات اليوم الأول لمعرض دبي للطيران بإعلان طيران الإمارات عن طلبية لشراء 65 طائرة إضافية من طراز بوينج 777-9 المزودة بمحركات GE 9X، بقيمة 139.4 مليار درهم (38 مليار دولار)، ليرتفع إجمالي طلبيات طيران الإمارات مع بوينج إلى 315 طائرة عريضة البدن، تشمل 270 طائرة 777-9، و10 طائرات شحن من طراز F777، و35 طائرة 787، كما يرتفع إجمالي طلبياتها من محركات GE9X مع شركة «جي إي أيروسبيس» إلى 540 محركاً، من ضمنها 130 محركاً إضافياً تم توقيع طلبها أمس.

ويمنح الاتفاق الأخير مع بوينج دفعة قوية لدراسة الجدوى المتعلقة بتطوير طراز 777-10 الأكبر ضمن عائلة 777X، إذ وقّعت الناقلة خيارات لتحويل طلبيتها الجديدة من طراز 777-9 إلى 777-10 أو 777-8.

وقال سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، الرئيس الأعلى الرئيس التنفيذي لطيران الإمارات والمجموعة: «تُعدّ طيران الإمارات أكبر مشغّل لطائرات بوينج 777 في العالم، ونواصل اليوم تعزيز التزامنا عبر طلب 65 طائرة إضافية من طراز 777-9 بقيمة 38 مليار دولار. بالإضافة إلى 130 محركاً من طراز GE9X. ويمثل هذا الاستثمار امتداداً لشراكتنا العميقة مع بوينج و«جي إي أيروسبيس»، ودعماً محورياً لقطاع الصناعات الجوية في الولايات المتحدة».

وأضاف سموه: «جاء اعتماد كل طائرة ضمن هذه الطلبية وفق معايير دقيقة لضمان اتساقها مع خريطة الطريق المستقبلية لطيران الإمارات، واحتياجات شبكتنا العالمية المتوسعة وبما يتماشى مع خطط دبي التنموية. ويظل تشغيل أسطول حديث ومتطور ركيزة أساسية في استراتيجيتنا، وسنواصل العمل بشكل وثيق مع بوينج لضمان تسلّم أولى طائرات 777-9 بداية من الربع الثاني من عام 2027، وتزويد أسطولنا بأحدث الابتكارات والتقنيات ومنتجات المقصورات، التي ترسّخ مكانة طيران الإمارات الريادية في الصناعة».

وفيما يتعلق بخيارات 777-10، قال سموه: «تؤكد طيران الإمارات بشكل مستمر حاجتها إلى طائرات أكبر سعة وأكثر كفاءة لدعم عملياتها وشبكتها العالمية لا سيما في ظل النمو المتوقع في حركة النقل الجوي، والقيود المتزايدة في المطارات العالمية. ونرى أن دراسة بوينج لتطوير طراز 777-10 تمثل توجهاً مهماً لتلبية متطلبات الناقلات الجوية العالمية، وندعم هذه الخطوة بالكامل. وقد وقّعنا بالفعل خيارات لتحويل طلبيتنا الجديدة من طراز 777-9 إلى 777-10 أو 777-8، انسجاماً مع خططنا المستقبلية وتوجهاتنا طويلة المدى».

وقالت ستيفاني بوب، الرئيسة التنفيذية لشركة بوينج للطائرات التجارية: «يشرفنا أن تختار طيران الإمارات مرة أخرى طراز بوينج 777X لقيادة خططها المستقبلية مع تجديد أسطولها العالمي وتوسيع شبكتها الدولية. وعلى مدى 40 عاماً، كانت بوينج داعماً فخوراً لمسيرة طيران الإمارات، التي أصبحت واحدة من أبرز الناقلة الجوية في العالم، واكتسبت مكانة راسخة في التميز والابتكار. ونتطلع إلى تعزيز شراكتنا، وأن تواصل طيران الإمارات تشغيل طائرات بوينج لعقود طويلة مقبلة».

وقال راسل ستوكس، الرئيس والمدير التنفيذي للمحركات والخدمات التجارية في «جي إي أيروسبيس»: «نحن فخورون بتعميق شراكتنا الممتدة على مدى عقود مع طيران الإمارات، بينما نواصل معاً تطوير مستقبل الطيران، وبصفتها أكبر عميل في العالم لمحركات GE90 وGP7200، فإن الطلبية الإضافية لمحركات GE9X تعكس ثقة طيران الإمارات بتقنياتنا وبفريقنا. ونحن على أتم الاستعداد لدعم طيران الإمارات في جميع الجوانب لتمكينها من الاستفادة القصوى من الكفاءة والمتانة التي توفرها حلولنا وخدماتنا الرائدة في القطاع».

وخلال مسيرتها الممتدة لأربعة عقود، شغّلت طيران الإمارات مختلف طرازات عائلة 777 المزوّدة بمحركات GE90، وتدير الناقلة اليوم أكبر أسطول من هذه الطائرات عالمياً، يضم 119 طائرة 777-300ER و10 طائرات 777-200LR و11 طائرة شحن، لتربط دبي بأكثر من 140 مدينة، وتخدم من خلالها حركة التجارة والسفر عبر القارات الست.

وبناءً على الطلبية الجديدة، من المتوقع أن تتواصل عمليات تسليم طائرات بوينج إلى طيران الإمارات حتى عام 2038، في التزام طويل المدى يسهم في تشغيل آلاف الخبراء والفنيين المشاركين في تصنيع وتجميع طائرات 777X ومحركات GE9X في العديد من الولايات الأميركية مثل ألاباما، كانساس، كنتاكي، إنديانا، ماساتشوستس، ميشيغان، ميسيسيبي، نيوهامبشير، نورث كارولاينا، أوهايو، ساوث كارولاينا، تكساس، فيرمونت، وواشنطن.