الثلاثاء 18 نوفمبر 2025
اقتصاد

«إندرا» و«إيدج» تتجهان لتطوير وتصنيع أنظمة متقدمة لبرامج الدفاع الأوروبية

«إندرا» و«إيدج» تتجهان لتطوير وتصنيع أنظمة متقدمة لبرامج الدفاع الأوروبية
17 نوفمبر 2025 17:25

 

أبوظبي (الاتحاد)
وقّعت مجموعة «إندرا»، الرائدة عالمياً ضمن مجال تكنولوجيا المعلومات وأنظمة الطيران والدفاع والتنقل، ومجموعة «إيدج»، إحدى المجموعات الرائدة عالمياً ضمن مجال التكنولوجيا المتقدمة والدفاع، مذكرة تفاهم كخطوة أولية نحو تأسيس مشروع مشترك جديد في إسبانيا مخصص لتطوير وإنتاج وصيانة الذخائر الجوالة والأسلحة الذكية للأسواق الإسبانية والأوروبية وأخرى دولية مختارة، مع إمكانية التعاون على برامج الدفاع في أوروبا.
وقّع مذكرة التفاهم أمس، أنخيل إسكريبانو، الرئيس التنفيذي لمجموعة «إندرا»، وخوسيه فيسنتي دي لوس موزوس، المدير التنفيذي لمجموعة «إندرا»، إلى جانب حمد المرر، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لمجموعة «ايدج»، وذلك على هامش فعاليات معرض دبي للطيران 2025.
وتتمثّل رؤية المذكرة في دعم القدرات الهندسية والصناعية للمشروع المشترك عبر البصمة الصناعية الواسعة لشركة «إندرا» في إسبانيا، التي تشهد توسعاً هائلاً لتلبية الطلب المتنامي. وفي نفس الوقت، سيستفيد المشروع المشترك من تكنولوجيا «إيدج» وخبراتها الواسعة في مجال الذخائر الجوالة.
وقال أنخيل إسكريبانو، الرئيس التنفيذي لمجموعة «إندرا»: «تُجسّد هذه الشراكة تكاملاً استراتيجياً يجمع بين الخبرات والقدرات والنطاق التجاري في قطاعي الذخائر الحوامة والأسلحة الذكية، لتوفير حلول متقدمة ترتقي إلى المعايير العالمية وتلبّي تطلعات العملاء».
بينما أكّد حمد المرر، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لمجموعة إيدج: «نجحت مجموعة إيدج في بناء منظومة صناعية مرنة تُمكّنها من الاستجابة السريعة للفرص الجديدة وتقديم حلول تصديرية عالية الكفاءة. ويُجسد تعاوننا مع مجموعة «إندرا» شراكة استراتيجية طويلة الأمد ترتكز على الثقة والطموح المشترك، ويُمثل ذلك خطوة نوعية نحو تعزيز حضورنا في الأسواق الأوروبية عبر الابتكار والتصنيع المتقدم». 
كما صرّح خوسيه فيسنتي دي لوس موزوس، المدير التنفيذي لمجموعة «إندرا»: «من خلال تأسيس قدرات هندسية وإنتاجية في أوروبا، سنضمن السيادة وسنعزّز الفرص التجارية في القارة». 
ويوفّر تطوير الأسلحة الذكية والذخائر الحوامة للقوات العاملة في ميدان المعركة الحديثة مرونة لا تُضاهى، إذ تُتيح شن هجمات ضد أهداف مخفية تظهر لفترات قصيرة دون وضع منصات عالية القيمة قرب منطقة الهدف.
ويهدف التعاون الجديد المحتمل إلى تعزيز الشراكة الصناعية والتكنولوجية المتنامية بين دولة الإمارات وإسبانيا، إذ يجمع بين خبرات «إندرا» الراسخة في أنظمة الدفاع ووصولها إلى الأسواق الأوروبية وأسواق الناتو مع نموذج التطوير السريع لمجموعة «إيدج» وقدراتها الهندسية المتقدمة لتوفير حلول عالية الأداء جاهزة للتصدير للعملاء العالميين.
وستضيف الشراكة زخماً جديداً للتعاون الاستراتيجي بين مجموعتي «إندرا» و«إيدج». ففي عام 2024، أسّست الشركتان «بَلس نوفا»، المشروع المشترك الذي يُركز على هندسة وتطوير وتصنيع وتكامل وصيانة أنظمة الرادار الحالية والمقبلة ومكوّناتها، إلى جانب تسويقها في الأسواق عالية الإمكانات وفتح آفاق فرص تجارية دولية جديدة.

