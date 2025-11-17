تعاون بين «أمرك» و«بوينغ» في صيانة مكونات الطائرات والمبادرات الصناعية



دبي (الاتحاد)

وقّع المركز العسكري المتقدِّم للصيانة والإصلاح والعَمرة «أمرك»، مذكرة تفاهم مع شركة «بوينغ غلوبال سيرفيسز»، لاستكشاف آفاق التعاون في مجال خدمات الصيانة والإصلاح والعَمرة لمكونات الطائرات، إلى جانب المبادرات الصناعية المشتركة.

وبموجب المذكرة، التي جرى توقيعها خلال معرض دبي للطيران 2025، سيعمل الجانبان على استكشاف فرص التعاون في صيانة وإصلاح وعَمرة مكونات طائرة بوينغ من طراز (CH-47)، بالتركيز على المكونات الخاصة بالأنظمة الهيدروليكية، ومعدات الهبوط، والأنظمة الكهربائية، وأنظمة الدفع، وذلك وفق اعتمادات التصدير لوزارة الخارجية الأميركية.

ويعتزم الجانبان تقييم فرص التعاون المُتاحة بشكل مشترك خلال المرحلة المقبلة، بما يُمهّد لإبرام اتفاقية رسمية تُحدّد تفاصيل العلاقة التعاقدية المستقبلية بينهما.

وتدعم هذه المذكرة الأنشطة المتعلقة بمتطلبات برنامج المشاركة الصناعية بين شركة «بوينغ» وحكومة دولة الإمارات العربية المتحدة، حيث يمكن اعتبار أي مشاريع أو علاقات تعاقدية ناتجة عن هذا التعاون في إطار التزامات «بوينغ» بالمشاركة الصناعية ضمن هذا البرنامج.

وقال جاسم المرزوقي، الرئيس التنفيذي لشركة «أمرك»: تعكس هذه الاتفاقية تركيز «أمرك» على بناء شراكات مثمرة مع المؤسسات العالمية الرائدة، حيث نهدف من خلال هذا التعاون، إلى بلورة فرص جديدة تُعزّز تعاوننا التقني وتُوفر قيمة مضافة عبر خدمات صيانة وإصلاح وعمرة المكونات.

وأضاف المرزوقي: يسرّنا التعاون مع شركة (بوينغ) لاستكشاف فرص مستقبلية في مجالات تدعم أسطولها الجوي، وهي خطوة تمهد الطريق لإطلاق مبادرات مشتركة تخدم مصالح الجانبين، ومن شأنها تعزيز الكفاءة ودعم التعاون في استدامة قطاع الطيران.

من جانبه، قال مات فيشرينغ، المدير الأول للخدمات الحكومية في الشرق الأوسط وتركيا وأفريقيا في شركة بوينغ: نتطلع باهتمام لإمكانات هذه الشراكة مع «أمرك»، والتي ستُمكّننا معاً من الإسهام في تنمية قطاع الطيران في المنطقة.