«الاتحاد للطيران» تستعرض طائرتها من طراز A321LR في معرض دبي للطيران



دبي (الاتحاد)

استعرضت الاتحاد للطيران طائرتها الجديدة كلياً من طراز إيرباص A321LR في معرض دبي للطيران، وهي الطائرة الوحيدة ذات البدن الضيق، التي تضم أجنحة خاصة بالدرجة الأولى.

وبفضل مدى طيرانها الموسّع وكفاءة استهلاكها المحسّنة بشكل ملحوظ، تخدم هذه الطائرة من الجيل التالي وجهات متعددة من أبوظبي، تشمل تشيانغ ماي، ودوسلدورف، وكرابي، وبنوم بنه، وبوكيت، وتونس، وزيوريخ، موفرةً بذلك رفاهية الرحلات الطويلة على متن الرحلات القصيرة والمتوسطة.

وتعزّز الاتحاد للطيران حضورها هذا العام في معرض دبي للطيران، من خلال إضافة جناح الاتحاد، مما يتيح للزوّار فرصة استكشاف وتجربة منتجاتها الحائزة على جوائز.

كما سيشارك في المعرض مركز الاتحاد للتدريب على الطيران، حيث يرحّب بالزوار لمناقشة فرص الشراكة واستعراض مستقبل تدريب الطيران.

وتشارك طائرة الاتحاد للطيران من طراز إيرباص A380 في العرض الجوي، الذي سيقام احتفالاً بافتتاح المعرض، ويعتبر من أبرز فعاليات الأسبوع.