اقتصاد

«أوتو كرافت» التابعة لـ «K2» تكشف عن نموذج متكامل لمنصة «eVTOL» خلال معرض دبي للطيران

«أوتو كرافت» التابعة لـ «K2» تكشف عن نموذج متكامل لمنصة «eVTOL» خلال معرض دبي للطيران
17 نوفمبر 2025 17:35

 
تكشف شركة «أوتو كرافت»، التابعة لـ «كي 2 - K2» المملوكة لحكومة أبوظبي، عن نموذج متكامل لمنصة الإقلاع والهبوط العمودية للطائرات الكهربائية «eVTOL»، والذي يعكس مستقبل عمليات التنقل الجوي والحضري، وذلك خلال مشاركتها في معرض دبي للطيران الذي انطلقت فعالياته اليوم وتستمر حتى 21 نوفمبر الجاري.
وصممت الشركة جناحها في المعرض ليحاكي تجربة «Vertiport» الفاخرة، حيث تتيح للزوار التعرف على آلية حجز الرحلات الجوية المستقبلية والتنقل عبر مراحل الخدمة.
ويختبر الزوار، رغم عدم تنفيذ رحلات فعلية، جميع المراحل التي تسبق الإقلاع، إذ يمكنهم استخدام التقنيات الذاتية المطورة من قبل الشركة لحجز رحلاتهم عبر مسح رمز رقمي، وإدخال البيانات المطلوبة، والعبور عبر البوابات الإلكترونية دون أي تدخل بشري.
ويتوسّط جناح الشركة في المعرض نموذج طائرة أوتوكرافت إي 20 بلس الكهربائية العمودية القادرة على التحليق بسرعات تصل إلى 320 كيلومتراً في الساعة، باستعراض تصميم أجنحتها المتطور وقدراتها الجوية.
كما يعرض الجناح سيارة «إنيرون ماغنوس سيفيليان» المخصصة للاستخدام المدني المطورة انطلاقاً من ابتكارات الشركة الأخرى مثل طراز «ماغنوس بي بي» و«ماغنوس بوليس» المخصص للشرطة وطراز «ماغنوس فاير كوماند»، والذي يمثّل الجيل الجديد من مركبات الشرطة والدفاع المدني.
وأكد شون تيو، المدير التنفيذي لشركة «K2»، أن قطاع التنقل الحضري يشهد تحولاً جذرياً وتقنية الطائرات الكهربائية العمودية تمثل جوهر هذا التطور، ومع توسع المدن وتزايد الحاجة إلى وسائل نقل أكثر ذكاءً ونظافة ستؤدي هذه الطائرات دوراً محورياً في إعادة تشكيل حركة التنقل، معرباً عن اعتزازه بأن تكون الشركة جزءاً من هذا الفصل الجديد الذي ستسهم فيه الابتكارات في الأجواء في الارتقاء بوسائل التنقل على الأرض.
وقال وليد البلوشي، نائب الرئيس للشؤون الاستراتيجية في «K2»، إن الشركة تقدم خلال معرض دبي للطيران رؤية متكاملة لمستقبل التنقل الحضري، «فمن النقل الجوي السلس إلى حلول التنقل الذكية على الطرق، نعمل على تطوير البنية التحتية والابتكارات التي ستعيد تعريف حركة التنقل الحضري عالمياً».

