«سند» تُطلق استراتيجيتها الجديدة لإدارة الأصول



دبي (الاتحاد)

أعلنت مجموعة «سند»، المملوكة بالكامل لشركة مبادلة للاستثمار، خلال مشاركتها في معرض دبي للطيران عن إطلاق استراتيجيتها الجديدة لإدارة الأصول.

ويعتبر هذا الإعلان خطوة محوريةً في مسيرة نمو الشركة وتحوُّلها إلى منصة متكاملة لحلول تشغيل محركات الطائرات.

وستضع هذه الاستراتيجية وحدة إدارة الأصول في «سند»، وهي الأولى من نوعها في المنطقة، في موقع عالمي متميّز كمنصة متكاملة لحلول التمويل. وتسعى «سند» من خلال هذه الخطوة إلى تعزيز التعاون في منظومة الطيران العالمي بما يقوّي الشراكات بين مزودي خدمات الصيانة والإصلاح والعَمرة وشركات الطيران العالمية، ومزودي قطع الغيار، ومؤجري الطائرات.

وفي ظلّ وجود نحو 1600 محرك من طراز ترنت 700 وأكثر من 5000 محرك من طراز V2500 قيد التشغيل حالياً، يتزايد الطلب العالمي على قطع الغيار الموثوقة والتي تدعم تشغيل المحركات، خصوصاً في ظل سعي شركات الطيران إلى تحسين كفاءة تكاليف الصيانة ومدة إنجازها.

وفي ظل النمو الذي يشهده قطاع الطيران وعجز سلاسل التوريد العالمي، من المتوقع زيادة الطلب على قطع الغيار القابلة للخدمة بنسبة 4 إلى 6% خلال العقد المقبل، مما يقود التوجه الاستراتيجي لشركة «سند» نحو الاستثمار في حلول المكونات وقطع الغيار ودعم تشغيل المحركات.

وبالنظر إلى هذه التطورات، سرَّعت «سند» تنفيذ هذه الاستراتيجية من خلال سلسلة من صفقات الاستحواذ على محركات ترنت 700 وV2500 بهدف تعزيز قدراتها في الصيانة والإصلاح والعَمرة، وكذلك لدعم توفر قطع الغيار لقاعدة عملائها عبر العالم.

وفي هذا الإطار، استحوذت «سند» على خمس محركات من طراز «ترنت 700» تشمل أربعاً من شركة الاتحاد للطيران، بالإضافة إلى محرك آخر من شركة «رولز رويس آند بارتنرز فاينانس» لتعزيز محفظتها من هذا الطراز من المحركات مما يسهم في ترسيخ مكانتها كشريك مفضَّل لشركات الطيران العالمية ضمن هذه الفئة من الأصول.

أما على صعيد محركات V2500، فقد استحوذت «سند» على محركين من طراز V2500 من شركة «فورتريس للنقل والبنية التحتية» (FTAI)، ومجموعة ماجلان للطيران. وستدعم هذه الخطوة قدرة «سند» على تلبية طلب عملائها المتنامي على مكونات هذا الطراز من المحركات، وتعزيز توفر قطع الغيار القابلة للخدمة.

وبهذه الصفقات، تبصم «سند» على الخطوة الأولى في استراتيجيتها الجديدة لإدارة الأصول، التي ستُسهم في توفّر القطع والمكونات الحيوية، إضافة إلى توفير مرونة أكثر في قدرتها على تقديم خدماتها لعملائها عبر العالم مما يضع «سند» في موقع متميّز كشريك موثوق لشركات الطيران، والمؤجرين، ومصنعي المعدات الأصلية عبر العالم.

وقال منصور جناحي، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لمجموعة «سند»: تعزز استراتيجيتنا الجديدة في إدارة الأصول قدرات «سند» كشريك عالمي متكامل يُمكّن قطاع الصيانة والإصلاح والعَمرة لدينا، وقطاع الطيران بشكل عام، من العمل بمرونة وكفاءة أكثر والاستمرار في تقديم خدمات أسرع لعملائنا حول العالم، وسيسهم توسيع محفظة أصولنا وتعميق التعاون مع شركات الطيران والمؤجرين وشركات قطع الغيار، في تعزيز توفر القطع الحيوية وحلول تشغيل محركات الطائرات بما يمكنها من استمرار عملياتها بسلاسة.