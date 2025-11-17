«فلاي دبي» توقّع اتفاقية مع «إلكتريك للطيران» لشراء 60 محركاً من طراز «GEnx-1B»



دبي (الاتحاد)

وقّعت« فلاي دبي» و«جنرال إلكتريك للطيران» اتفاقية جديدة لشراء 60 محرِّكاً من طراز GEnx-1B لتزويد أول أسطول للناقلة من الطائرات عريضة البدن، والذي يتألف من 30 طائرة بوينغ 787-9 بهذه المحركات.

وتشمل الاتفاقية، التي تم توقيعها خلال معرض دبي للطيران 2025، محرِّكات احتياطية وخدمات دعم طويلة الأجل لدعم إطلاق عمليات الناقلة على الرحلات الطويلة.

وتدعم هذه الاتفاقية استراتيجية «فلاي دبي» للنمو والتوسع المستمر لشبكتها، مما يُمكّنها من زيادة الطاقة الاستيعابية على وجهاتها الحالية وتلبية الطلب المتنامي من أعداد مسافريها، إذ تخدم حالياً أكثر من 135 وجهة في 57 دولة، وتعمل الناقلة حالياً على إضافة وجهات طويلة المدى إلى شبكتها المتنامية.

ويؤكد اختيار محركات GEnx-1B ثقة «فلاي دبي» في حلول «جنرال الكتريك للطيران»، والتي توفر أفضل أداء ومتانة وكفاءة في استهلاك الوقود في فئتها. صُممت هذه المحركات لأداء قوي وموثوقية عالية، وهي ضرورية لاستدامة نمو الناقلة في بيئات التشغيل في المنطقة.

وقال غيث الغيث، الرئيس التنفيذي لشركة فلاي دبي، إن الشركة رسّخت مكانتها كلاعب رئيس في قطاع الطيران، مدفوعةً برؤية تستهدف تسهيل حركة السفر عبر دبي كمركز عالمي للطيران، ويلعب أداء ومتانة محركات فلاي دبي دوراً أساسياً في نجاح العمليات والخطط لتوسيع الأسطول، لا سيما مع الاستعداد لاستقبال طائرة بوينغ 787 خلال السنوات المقبلة.

من جانبه، أعرب راسل ستوكس، الرئيس والمدير التنفيذي للمحركات والخدمات التجارية في جنرال إلكتريك للطيران، عن فخرهم بثقة «فلاي دبي» بتكنولوجيا جنرال إلكتريك للطيران مع دخول الشركة مرحلتها التالية من النمو، موضحاً أن محركات GEnx-1B ستوفر الموثوقية والكفاءة والمتانة لتشغيل أول أسطول عريض البدن للشركة.

ومنذ طرحها في عام 2011، سجّلت عائلة محركات GEnx أكثر من 62 مليون ساعة طيران، وهي تُعدّ أسرع محركات الدفع العالي مبيعاً لدى جنرال الكتريك للطيران حتى الآن، مع وجود أكثر من 3600 محرك في الخدمة حالياً، بما في ذلك الوحدات الاحتياطية، ويُشغّل محرك GEnx ثلثي طائرات بوينغ 787 قيد التشغيل حالياً، وتعمل محركاتGEnx بمزيج وقود الطيران المستدام (SAF).