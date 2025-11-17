«أكاديمية أدنوك الفنية» تحتفل بتخريج 403 من الكفاءات الوطنية

أبوظبي (الاتحاد)

نظمت «أكاديمية أدنوك الفنية» حفل تخريج 403 من الكفاءات الوطنية تم تزويدهم بالمهارات التقنية والخبرات العملية للاستفادة من حلول وأدوات الذكاء الاصطناعي والروبوتات، في إنجاز جديد يؤكد دورها المحوري في إعداد كوادر وطنية عالية الكفاءة قادرة على المساهمة في ترسيخ مكانة «أدنوك» كمزوّد موثوق للطاقة ومساهم رئيس في دعم النمو الاقتصادي المستدام في دولة الإمارات.

والتحق الخريجون ببرنامج تدريبي مكثّف، امتد على مدار عامين ضمن أحد التخصصات (الصيانة الكهربائية، صيانة الأجهزة الدقيقة والتحكم، الصيانة الميكانيكية، عمليات معالجة النفط والغاز في قطاع الطاقة).

وسيبدأ الخريجون مسيرتهم المهنية في وظائف متخصّصة عالية المهارة ضمن مجموعة «أدنوك»، بما يدعم تنفيذ استراتيجيتها ويعزز مساعيها لأن تصبح شركة الطاقة الأكثر استفادة من حلول الذكاء الاصطناعي في العالم.

وقال معالي الدكتور سلطان أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لـ«أدنوك» ومجموعة شركاتها: تماشياً مع رؤية وتوجيهات القيادة الرشيدة، ساهمت «أكاديمية أدنوك الفنية» على مدى خمسة عقود تقريباً، بتأهيل وإعداد الكوادر الوطنية وتمكينهم من اكتساب مهارات وخبرات عالمية المستوى لبناء مسار مهني ناجح في قطاع الطاقة، والمساهمة في نمو وتقدم وازدهار الوطن، حيث تركّز الأكاديمية على تطوير برامجها لإدماج أحدث التطبيقات العملية في مجالات الذكاء الاصطناعي والروبوتات والتقنيات الرقمية، بما يضمن تزويد المتدربين بالمهارات اللازمة للريادة ومواكبة التغيرات السريعة، التي يشهدها قطاع الطاقة. ويسرنا تهنئة الخريجين على هذا الإنجاز المهم متمنين لهم التوفيق في بداية مسيرتهم المهنية مع مجموعة أدنوك.

ومنذ تأسيسها في عام 1978، قامت «أكاديمية أدنوك الفنية» بتخريج أكثر من 6000 مواطن، لتصبح ركيزة أساسية في إعداد الكفاءات الصناعية الوطنية وخصوصاً في قطاع الطاقة. وإلى جانب التدريب الفني المتخصّص في العمليات التشغيلية، أصبحت الأكاديمية اليوم توفّر خبرات عملية باستخدام التكنولوجيا المتقدمة المدعومة بالذكاء الاصطناعي، وتقنيات الطائرات من دون طيار، والروبوتات، والمركبات الموجهة عن بُعد لمراقبة المواقع وفحص البنية التحتية ورصد تسربات الغاز.

وقامت الأكاديمية بإدماج تقنية «Neuron 5» المدعومة بالذكاء الاصطناعي من «أدنوك» ضمن المناهج التدريبية، والتي تسهم في تقليل عمليات إيقاف التشغيل غير المخطط لها بنسبة 50%. كما سيتم قريباً توفير «مساعد تعليمي» مدعوم بالذكاء الاصطناعي لتقديم تجربة تعلم شخصية وتفاعلية تساهم في تسريع التدريب التقني وتعزيز التطور المستمر للمهارات لدى الشباب الإماراتي.

