مؤتمر التأمين الصحي التاسع ينطلق في دبي 26 نوفمبر



دبي (الاتحاد)

ينظّم اتحاد الإمارات للتأمين، يومي 26 و27 نوفمبر الحالي، مؤتمر التأمين الصحي السنوي التاسع لعام 2025، بمشاركة نخبة متميزة تضم أكثر من 200 من الخبراء وصناع القرار في قطاع التأمين الصحي.

وقال خالد محمد البادي، رئيس مجلس إدارة اتحاد الإمارات للتأمين، إن التوقعات بحسب تقارير متخصصة تشير إلى أن حجم الإنفاق على القطاع الصحي في الدولة سيسجِّل معدل نمو سنوياً مركباً يبلغ 6.7% ليصل إلى 150.8 مليار درهم بحلول عام 2029.

ويناقش المؤتمر هذا العام الوضع الراهن للتأمين الصحي بدولة الإمارات، ودور الذكاء الاصطناعي في إدارة المخاطر ومنع التحايل في التأمين الصحي، والتحول الرقمي وتقنية البلوك تشين في المطالبات والتحليلات وصياغة السياسات والأسعار.

كما يستعرض مستقبل تقديم الرعاية الصحية والتحول نحو الرعاية اللامركزية، بما في ذلك الطب عن بُعد والرعاية الصحية المنزلية، بالإضافة إلى استراتيجيات احتواء تكاليف التأمين الصحي والأمن السيبراني ودوره في حماية البيانات المالية لمنظومة التأمين الصحي.

وأوضح، رئيس مجلس إدارة اتحاد الإمارات للتأمين، أن المؤتمر يكتسب هذا العام أهمية بالغة في ظل مؤشرات إيجابية لنمو مطّرد لقطاع التأمين الصحي بدولة الإمارات خلال السنوات القادمة، وعلى الأخص بعد إطلاق لوائح التأمين الصحي الإلزامي الجديدة التي باتت تغطي جميع إمارات الدولة، والزيادة المطّردة في عدد السكان، وارتفاع معدلات الشيخوخة، والانتشار المتزايد للتأمين الصحي وازدهار السياحة العلاجية في الدولة.