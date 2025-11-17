«غرفة عجمان» تدعم تطوير بيئة الامتياز التجاري



عجمان (الاتحاد)

وقعت غرفة عجمان، مذكرة تفاهم مع شركة «فاسيليتيت ميدل ايست للاستشارات»، بهدف توفير منصة خدمات مستدامة «استشارية وتشغيلية وقانونية» لأصحاب المشاريع من رواد الأعمال، وذلك ضمن جهود الغرفة لتطوير وتنمية قطاع الامتياز التجاري «الفرانشايز» في إمارة عجمان وتهيئة المناخ الداعم للتوسع بالعلامات التجارية المحلية في الإمارة.

وقّع المذكرة في مقر الغرفةً، ماهر طارش العليلي عضو مجلس إدارة غرفة عجمان، نائب رئيس رابطة الإمارات للفرانشايز، ومانع صالح السويدي، مؤسس ومالك شركة «فاسيليتيت ميدل ايست للاستشارات»، بحضور جميلة كاجور النعيمي، مدير إدارة علاقات ودعم الأعضاء في غرفة عجمان، وأعضاء اللجنة الفرعية لرابطة الإمارات للفرانشايز في عجمان.

ونصّت المذكرة على توفير قاعدة بيانات للشركات والعلامات التجارية المحلية المؤهلة للتحول إلى نظام الامتياز التجاري، والعمل على تقديم الأدوات وبرامج التدريب اللازمة لتمكين هذه الشركات من إعداد أنظمتها التشغيلية والقانونية بما يعزّز جاهزيتها لاستقطاب المستثمرين والانطلاق في قطاع الفرانشايز.

وقال ماهر طارش العليلي، إن المذكرة تستهدف ترسيخ مكانة إمارة عجمان كمركز ديناميكي للعلامات التجارية القابلة للتوسع محلياً ودولياً، إضافة إلى تعزيز التعاون في بناء شراكات جديدة تسهم في توسيع فرص الامتياز التجاري.

وأكد أن غرفة عجمان تولي أهمية خاصة لتطوير قطاع الامتياز التجاري في الإمارة، نظراً لدوره الحيوي في دعم ريادة الأعمال وتنويع الأنشطة الاقتصادية، وتعزيز تنافسية وجاذبية الاستثمارات في عجمان، والعمل على تمكين العلامات التجارية المحلية من التوسع والنمو وفق أفضل الممارسات، وبما يسهم في تحقيق مستهدفات رؤية عجمان 2030 عبر تعزيز النظام الحيوي لريادة الأعمال وتنمية الشركات الصغيرة والمتوسطة.