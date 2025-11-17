الثلاثاء 18 نوفمبر 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
اقتصاد

«غرفة عجمان» تدعم تطوير بيئة الامتياز التجاري

«غرفة عجمان» تدعم تطوير بيئة الامتياز التجاري
17 نوفمبر 2025 18:13

 
عجمان (الاتحاد)
وقعت غرفة عجمان، مذكرة تفاهم مع شركة «فاسيليتيت ميدل ايست للاستشارات»، بهدف توفير منصة خدمات مستدامة «استشارية وتشغيلية وقانونية» لأصحاب المشاريع من رواد الأعمال، وذلك ضمن جهود الغرفة لتطوير وتنمية قطاع الامتياز التجاري «الفرانشايز» في إمارة عجمان وتهيئة المناخ الداعم للتوسع بالعلامات التجارية المحلية في الإمارة.
وقّع المذكرة في مقر الغرفةً، ماهر طارش العليلي عضو مجلس إدارة غرفة عجمان، نائب رئيس رابطة الإمارات للفرانشايز، ومانع صالح السويدي، مؤسس ومالك شركة «فاسيليتيت ميدل ايست للاستشارات»، بحضور جميلة كاجور النعيمي، مدير إدارة علاقات ودعم الأعضاء في غرفة عجمان، وأعضاء اللجنة الفرعية لرابطة الإمارات للفرانشايز في عجمان.
ونصّت المذكرة على توفير قاعدة بيانات للشركات والعلامات التجارية المحلية المؤهلة للتحول إلى نظام الامتياز التجاري، والعمل على تقديم الأدوات وبرامج التدريب اللازمة لتمكين هذه الشركات من إعداد أنظمتها التشغيلية والقانونية بما يعزّز جاهزيتها لاستقطاب المستثمرين والانطلاق في قطاع الفرانشايز.
وقال ماهر طارش العليلي، إن المذكرة تستهدف ترسيخ مكانة إمارة عجمان كمركز ديناميكي للعلامات التجارية القابلة للتوسع محلياً ودولياً، إضافة إلى تعزيز التعاون في بناء شراكات جديدة تسهم في توسيع فرص الامتياز التجاري.
وأكد أن غرفة عجمان تولي أهمية خاصة لتطوير قطاع الامتياز التجاري في الإمارة، نظراً لدوره الحيوي في دعم ريادة الأعمال وتنويع الأنشطة الاقتصادية، وتعزيز تنافسية وجاذبية الاستثمارات في عجمان، والعمل على تمكين العلامات التجارية المحلية من التوسع والنمو وفق أفضل الممارسات، وبما يسهم في تحقيق مستهدفات رؤية عجمان 2030 عبر تعزيز النظام الحيوي لريادة الأعمال وتنمية الشركات الصغيرة والمتوسطة.

أخبار ذات صلة
«غرفة عجمان» تشارك في «قمة AIM للاستثمار ـ الصين» في شنغهاي
«منتدى مجتمع عجمان الصناعي» يعزز التكامل بين الجهات الحكومية والشركات
غرفة عجمان
آخر الأخبار
«أنمينيا أبوظبي» يعود بتجارب ثقافية وترفيهية ملهِمة
الترفيه
«أنمينيا أبوظبي» يعود بتجارب ثقافية وترفيهية ملهِمة
اليوم 12:58
شباب الأهلي يفوز على كاظمة الكويتي في سوبر غرب آسيا للسلة
الرياضة
شباب الأهلي يفوز على كاظمة الكويتي في سوبر غرب آسيا للسلة
اليوم 12:44
أُقيمت له مراسم استقبال رسمية.. رئيس الدولة يستقبل الرئيس الكوري في قصر الوطن
علوم الدار
أُقيمت له مراسم استقبال رسمية.. رئيس الدولة يستقبل الرئيس الكوري في قصر الوطن
اليوم 12:34
فتح باب التسجيل للجولة الثانية من «دبي للشراعية 22 قدماً»
الرياضة
فتح باب التسجيل للجولة الثانية من «دبي للشراعية 22 قدماً»
اليوم 12:32
أرسنال وشوبا العقارية يحتفلان بعامين من الشراكة الناجحة
الرياضة
أرسنال وشوبا العقارية يحتفلان بعامين من الشراكة الناجحة
اليوم 12:29
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©