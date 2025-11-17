الثلاثاء 18 نوفمبر 2025 أبوظبي الإمارات
اقتصاد

اتفاقية بين «ايدج» و«إندرا» لتوسيع مشروع «بولس نوفا» في مجال الحرب الإلكترونية

اتفاقية بين «ايدج» و«إندرا» لتوسيع مشروع «بولس نوفا» في مجال الحرب الإلكترونية
17 نوفمبر 2025 19:02

 
دبي (الاتحاد)

وقعت مجموعة «ايدج»، ومجموعة «إندرا»، المختصة في تكنولوجيا المعلومات وأنظمة الطيران والدفاع والتنقل، مذكرة تفاهم لاستكشاف إمكانية توسيع مشروعهما المشترك «بولس نوفا» - «PULSE NOVA» ليشمل قدرات متقدمة في مجال الحرب الإلكترونية.
كما تهدف المذكرة التي تم توقيعها على هامش أعمال اليوم الأول من معرض دبي للطيران 2025؛ إلى تمكين المشروع من الاستفادة من القدرات المشتركة للطرفين، عبر شركة SIGN4L المتخصصة في الرادار والحرب الإلكترونية ضمن «ايدج»، وصولاً إلى محفظة أنظمة متكاملة وأكثر تنافسية.
وقع مذكرة التفاهم كل من حمد المرر، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لمجموعة ايدج، وأنخيل إسكريبانيو، الرئيس التنفيذي لمجموعة إندرا، إذ ستوفر مذكرة التفاهم إطاراً للطرفين لاستكشاف إمكانية توسيع التعاون الحالي من خلال الشركة القائمة في أبوظبي لتطوير وتصنيع الجيل التالي من أنظمة الرادار في دولة الإمارات، ليشمل ذلك قدرات متقدمة في مجال الحرب الإلكترونية ضمن محفظة «بولس نوفا».
وقال حمد المرر إن التعاون يبنى اليوم على مشروع مشترك حقق بالفعل نتائج قوية في تطوير الرادارات، موضحاً أن مجال الحرب الإلكترونية يتطلب خبرات عميقة ومنظومة متكاملة قادرة على العمل بفعالية، وسيحقق هذا التعاون ذلك، مؤكداً إمكانية تطوير محفظة تُلبي احتياجات العملاء الإقليميين والدوليين وتعزز من مكانة «بولس نوفا» كمركز للأنظمة المتقدمة، من خلال الجمع بين قدرات مجموعتي «ايدج» و«إندرا».
ويركز التعاون الحالي على التطوير المستمر للتكنولوجيا المتقدمة والابتكار والتوسع العالمي من خلال استهداف الأسواق غير التابعة لحلف الناتو خارج منطقة الاتحاد الأوروبي، حيث توظف «ايدج» قوتها التجارية وقدراتها التكنولوجية، بينما تعزز «إندرا» قدرات «بولس نوفا» من خلال نقل التكنولوجيا والمساهمة في مجالات الهندسة والتصنيع والجوانب التجارية.

ايدج
