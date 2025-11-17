«توازن»: 3.7 مليار درهم صفقات وزارة الدفاع باليوم الأول

دبي(الاتحاد)

أعلن مجلس التوازن للتمكين الدفاعي (توازن) – الجهة الوطنية التي تُركز على ترجمة أولويات منظومة الدفاع والأمن في دولة الإمارات إلى نتائج مؤسسية وصناعية واقتصادية مستهدفة – عن إبرام ثماني صفقات لصالح وزارة الدفاع بقيمة إجمالية بلغت 3 مليارات و776 مليون درهم مع شركات محلية ودولية، خلال اليوم الأول من أعمال النسخة التاسعة عشرة من معرض دبي للطيران 2025.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عُقد بحضور ماجد أحمد الجابري، وعبدالله أحمد السعيدي، ومانع عبد الكريم المنصوري، المتحدثين الرسميين باسم المجلس، مؤكدين أن مديرية التخطيط والمشتريات تمثّل الركيزة الأساسية في الإشراف على تنفيذ هذه الصفقات ضمن منظومة المجلس، حيث تعمل على توحيد التوجّه نحو التميز الشامل في خدمات المشتريات لكافة المستخدمين، بدءاً من التخطيط الاستراتيجي إلى التعاون مع الموردين وتنفيذ العمليات، وذلك بروح من الشفافية والكفاءة لتحقيق أثر وطني ملموس.

وكشف عبدالله السعيدي عن تفاصيل الصفقات المحلية لصالح وزارة الدفاع لليوم الأول من المعرض، والتي بلغت ست صفقات بقيمة 3.041 مليار درهم، وشملت التعاقد مع شركة جال لخدمات الملاحة الجوية لتوفير خدمات الملاحة الجوية وكوادر فنية تخصصية بقيمة مليار و294 مليون درهم، والتعاقد مع شركة جال إيروسبيس لوجيستكس لتقديم خدمات الإسناد الفني وقطع الغيار والمعاونة الفنية للطائرات بقيمة 600 مليون درهم، بالإضافة إلى توقيع عقدين مع شركة إنترناشونال جولدن جروب، الأول لتوفير خدمات الإسناد الفني لمنظومة الطائرات بقيمة 415 مليون درهم، والثاني لشراء مظلات الإسقاط الجوي بقيمة 299 مليون درهم إماراتي. كما تم الإعلان أيضاً عن التعاقد مع شركة ماكسمس للطيران لاستئجار الطائرات بقيمة 293 مليون درهم ومع وكالة أبوظبي البحرية لاستئجار الطائرات بقيمة 137 مليون درهم.

من جانبه، أوضح مانع المنصوري أن الصفقات الدولية لليوم الأول من المعرض تضمنت صفقتين بقيمة إجمالية بلغت 725 مليون درهم، من بينها التعاقد مع شركة إيرباص هيليكوبترز الفرنسية لتوفير خدمات H Care لطائرات الهيليكوبتر بقيمة 512 مليون درهم، والتعاقد مع شركة إمبراير البرازيلية لشراء طائرات كبار الشخصيات PRAETOR-600 بقيمة 212 مليون درهم.

وأشار ماجد الجابري إلى أن مجلس التوازن للتمكين الدفاعي يمضي من خلال هذه الصفقات في ترسيخ شراكاته الاستراتيجية مع الشركات الوطنية والعالمية، ودعم تطوير القدرات الدفاعية والأمنية للدولة عبر منظومة وطنية متكاملة تُسهم في تعزيز تنافسية الصناعات الدفاعية الإماراتية على المستويين الإقليمي والدولي.

وأكد المتحدثون الرسميّون أن معرض دبي للطيران يُعد منصة عالمية رائدة تسهم في دعم الابتكار والتقنيات المستقبلية في قطاع الدفاع والطيران، وترسيخ مكانة دولة الإمارات كمركز إقليمي ودولي في الصناعات المتقدمة والاقتصاد القائم على المعرفة، حيث يسلّط الضوء على أحدث التطورات في مجالات الاستدامة، والابتكار المعزز بالذكاء الاصطناعي، والنقل المتقدم، واستكشاف الفضاء، لتكون نسخة هذا العام الأضخم والأكثر تركيزاً على المستقبل.