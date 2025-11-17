المعرض العالمي لتمويل التجارة ينطلق في دبي غداً

دبي (الاتحاد)

تستضيف QUBE Events النسخة المرتقبة من المعرض العالمي لتمويل التجارة يومي 19 و20 نوفمبر 2025 في فندق فيرمونت دبي، حيث يجتمع كبار صُنّاع القرار والخبراء من قطاعات البنوك، المدفوعات، الامتثال، التصدير، التكنولوجيا المالية، وتمويل التنمية تحت سقف واحد.

ويُعد الحدث منصة أساسية لاستكشاف أحدث الاتجاهات، ومناقشة التحديات، واستعراض التطورات التنظيمية التي تشكل مستقبل التجارة العالمية.

ويُعد المعرض العالمي لتمويل التجارة، من أهم الفعاليات المتخصصة في منطقة الشرق الأوسط، ويتميز بقدرته على جمع القيادات العليا من المصارف، والمتداولين، والمصدّرين، ووكالات ضمان الصادرات، ومؤسسات التمويل التنموي، والشركات العالمية.

ويوفر الحدث فرص تواصل مباشرة وشراكات جديدة، تعزز جاهزية المؤسسات في بيئة تجارية تشهد تحولاً سريعاً.

وعلى مدار يومين، يقدم الحدث برنامجاً متكاملاً يشمل كلمات رئيسية وجلسات نقاش وحوارات تفاعلية، تغطي مجالات مثل التحول الرقمي في تمويل التجارة، وإدارة المخاطر، ودور الذكاء الاصطناعي في تعزيز الكفاءة، والامتثال التنظيمي، ومستقبل المدفوعات العابرة للحدود، إلى جانب جلسات مخصصة للتمويل المستدام وسلاسل الإمداد.

ويشكل المعرض فرصة لكل مؤسسة تسعى إلى تعزيز حضورها في قطاع تمويل التجارة، فهم التحولات العالمية، والوصول إلى شركاء جدد يدعمون خططها المستقبلية.