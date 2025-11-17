الثلاثاء 18 نوفمبر 2025 أبوظبي الإمارات
اقتصاد

سلطان بن أحمد القاسمي يشهد توقيع استحواذ «أراد» على 80% من «ثايمسايد ويست»

سلطان بن أحمد القاسمي خلال حضوره توقيع الصفقة (وام)
18 نوفمبر 2025 01:31

لندن (وام)

شهد سمو الشيخ سلطان بن أحمد بن سلطان القاسمي، رئيس مجلس إدارة شركة «أرادَ»، في العاصمة البريطانية لندن، توقيع عقود صفقة استحواذ شركة «أراد» على نسبة 80% من مشروع «ثايمسايد ويست»، الذي يقع على مساحة 2 مليوني قدم مربع، وتبلغ قيمة تطوير المشروع الإجمالية 12.3 مليار درهم.
وأكد سمو الشيخ سلطان بن أحمد القاسمي، رئيس مجلس إدارة شركة «أرادَ»، أن صفقة الاستحواذ والتوسع في سوق العقار البريطاني من قبل «أراد»، تأتي بعد الاستحواذ على شركة «ريجال» سابقاً، وتأكيداً على مكانة مدينة لندن وجاذبيتها كواحدة من أبرز العواصم العالمية الرائدة في مجالات التطوير والاستثمار. وأشار سموه إلى أنه منذ الاستحواذ السابق كان الطموح، يركز على توسيع محفظة المشاريع السكنية في لندن لتصل إلى 30 ألف وحدة سكنية خلال الأعوام الثلاثة المقبلة.
وتناول سموه أهمية التعاون مع الشركاء الاستراتيجيين وعكس الخبرات التي تمتلكها شركة «أراد» في تطوير المشاريع السكنية الكبرى المتكاملة.

الإمارات
سلطان بن أحمد القاسمي
أراد
شركة أراد
الشارقة
