سلطان بن أحمد القاسمي يشهد توقيع استحواذ «أراد» على 80% من «ثايمسايد ويست»

لندن (وام)

شهد سمو الشيخ سلطان بن أحمد بن سلطان القاسمي، رئيس مجلس إدارة شركة «أرادَ»، في العاصمة البريطانية لندن، توقيع عقود صفقة استحواذ شركة «أراد» على نسبة 80% من مشروع «ثايمسايد ويست»، الذي يقع على مساحة 2 مليوني قدم مربع، وتبلغ قيمة تطوير المشروع الإجمالية 12.3 مليار درهم.

وأكد سمو الشيخ سلطان بن أحمد القاسمي، رئيس مجلس إدارة شركة «أرادَ»، أن صفقة الاستحواذ والتوسع في سوق العقار البريطاني من قبل «أراد»، تأتي بعد الاستحواذ على شركة «ريجال» سابقاً، وتأكيداً على مكانة مدينة لندن وجاذبيتها كواحدة من أبرز العواصم العالمية الرائدة في مجالات التطوير والاستثمار. وأشار سموه إلى أنه منذ الاستحواذ السابق كان الطموح، يركز على توسيع محفظة المشاريع السكنية في لندن لتصل إلى 30 ألف وحدة سكنية خلال الأعوام الثلاثة المقبلة.

وتناول سموه أهمية التعاون مع الشركاء الاستراتيجيين وعكس الخبرات التي تمتلكها شركة «أراد» في تطوير المشاريع السكنية الكبرى المتكاملة.