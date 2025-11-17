الثلاثاء 18 نوفمبر 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
اقتصاد

عبدالله بن طوق يبحث مع وزراء ومسؤولي الطيران في السعودية والمغرب وفرنسا فرص تعزيز التعاون

عبدالله بن طوق يبحث مع وزراء ومسؤولي الطيران في السعودية والمغرب وفرنسا فرص تعزيز التعاون
17 نوفمبر 2025 23:29

 
دبي (الاتحاد)

التقى معالي عبد الله بن طوق المري، وزير الاقتصاد والسياحة ورئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للطيران المدني، على هامش معرض دبي للطيران، عدداً من الوزراء وكبار مسؤولي الطيران المدني في المنطقة والعالم، وذلك في إطار جهود دولة الإمارات لتعزيز فرص التعاون الدولي، وتبادل الخبرات والمعرفة في قطاع الطيران المدني، وتطوير حلول مبتكرة ترتقي بسلامة وكفاءة النقل الجوي.
وشملت اللقاءات، التي حضرها سيف محمد السويدي، مدير عام الهيئة العامة للطيران المدني، معالي المهندس صالح بن ناصر الجاسر، وزير النقل والخدمات اللوجستية ورئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للطيران المدني في المملكة العربية السعودية، حيث ناقش الجانبان قوة العلاقات الأخوية بين الإمارات والسعودية وفرص تعزيز التعاون المشترك في مجال النقل الجوي، بما يعكس روح الشراكة والتكامل بين البلدين الشقيقين، ويعزز نمو قطاع الطيران في المنطقة.

 

أخبار ذات صلة
"كالدس" تدشن طائرة "بدر-250" الهجومية الخفيفة المُصنعة بالكامل في الإمارات
153 مليار درهم صفقات اليوم الأول من معرض دبي للطيران


كما التقى معالي عبد الله بن طوق مع معالي عبد الصمد قيوح، وزير النقل واللوجستيك بالمملكة المغربية الشقيقة، حيث جرى بحث سبل تعزيز التعاون المشترك في قطاع الطيران المدني، وتعميق الروابط بين البلدين، بما يساهم في تطوير العلاقات الثنائية، ويعزز التواصل والتبادل المستمر في مجالات النقل الجوي خلال الفترة المقبلة.
وكذلك شهدت اللقاءات اجتماعاً ثنائياً مع شمس الدين شكيوة، مدير عام الإدارة العامة للطيران المدني الفرنسي، حيث تم التأكيد على أهمية تعزيز التعاون بين الإمارات وفرنسا في مجال النقل الجوي، وتبادل الخبرات والدروس المستفادة، بما يدعم العلاقات الثنائية ويقوي أواصر الصداقة بين البلدين الصديقين في قطاع الطيران المدني.

عبدالله بن طوق
معرض دبي للطيران
آخر الأخبار
«أنمينيا أبوظبي» يعود بتجارب ثقافية وترفيهية ملهِمة
الترفيه
«أنمينيا أبوظبي» يعود بتجارب ثقافية وترفيهية ملهِمة
اليوم 12:58
شباب الأهلي يفوز على كاظمة الكويتي في سوبر غرب آسيا للسلة
الرياضة
شباب الأهلي يفوز على كاظمة الكويتي في سوبر غرب آسيا للسلة
اليوم 12:44
أُقيمت له مراسم استقبال رسمية.. رئيس الدولة يستقبل الرئيس الكوري في قصر الوطن
علوم الدار
أُقيمت له مراسم استقبال رسمية.. رئيس الدولة يستقبل الرئيس الكوري في قصر الوطن
اليوم 12:34
فتح باب التسجيل للجولة الثانية من «دبي للشراعية 22 قدماً»
الرياضة
فتح باب التسجيل للجولة الثانية من «دبي للشراعية 22 قدماً»
اليوم 12:32
أرسنال وشوبا العقارية يحتفلان بعامين من الشراكة الناجحة
الرياضة
أرسنال وشوبا العقارية يحتفلان بعامين من الشراكة الناجحة
اليوم 12:29
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©