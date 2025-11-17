عبدالله بن طوق يبحث مع وزراء ومسؤولي الطيران في السعودية والمغرب وفرنسا فرص تعزيز التعاون



دبي (الاتحاد)

التقى معالي عبد الله بن طوق المري، وزير الاقتصاد والسياحة ورئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للطيران المدني، على هامش معرض دبي للطيران، عدداً من الوزراء وكبار مسؤولي الطيران المدني في المنطقة والعالم، وذلك في إطار جهود دولة الإمارات لتعزيز فرص التعاون الدولي، وتبادل الخبرات والمعرفة في قطاع الطيران المدني، وتطوير حلول مبتكرة ترتقي بسلامة وكفاءة النقل الجوي.

وشملت اللقاءات، التي حضرها سيف محمد السويدي، مدير عام الهيئة العامة للطيران المدني، معالي المهندس صالح بن ناصر الجاسر، وزير النقل والخدمات اللوجستية ورئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للطيران المدني في المملكة العربية السعودية، حيث ناقش الجانبان قوة العلاقات الأخوية بين الإمارات والسعودية وفرص تعزيز التعاون المشترك في مجال النقل الجوي، بما يعكس روح الشراكة والتكامل بين البلدين الشقيقين، ويعزز نمو قطاع الطيران في المنطقة.



كما التقى معالي عبد الله بن طوق مع معالي عبد الصمد قيوح، وزير النقل واللوجستيك بالمملكة المغربية الشقيقة، حيث جرى بحث سبل تعزيز التعاون المشترك في قطاع الطيران المدني، وتعميق الروابط بين البلدين، بما يساهم في تطوير العلاقات الثنائية، ويعزز التواصل والتبادل المستمر في مجالات النقل الجوي خلال الفترة المقبلة.

وكذلك شهدت اللقاءات اجتماعاً ثنائياً مع شمس الدين شكيوة، مدير عام الإدارة العامة للطيران المدني الفرنسي، حيث تم التأكيد على أهمية تعزيز التعاون بين الإمارات وفرنسا في مجال النقل الجوي، وتبادل الخبرات والدروس المستفادة، بما يدعم العلاقات الثنائية ويقوي أواصر الصداقة بين البلدين الصديقين في قطاع الطيران المدني.