اقتصاد

منطقة الابتكار في «أبوظبي للقوارب» تكشف أحدث تقنيات الرياضات البحرية

17 نوفمبر 2025 23:36

 

أبوظبي (الاتحاد)
أعلنت مجموعة أدنيك عن استمرار أنشطة منطقة الابتكار ضمن فعاليات معرض أبوظبي الدولي للقوارب في نسخته السابعة، والتي تُقام في قاعة المارينا أدنيك في الفترة من 20 إلى 23 نوفمبر الجاري.
وتأتي هذه الخطوة بعد النجاح اللافت الذي حققته المنطقة في الدورات السابقة، إذ أثبتت نفسها كمنصة تفاعلية متميزة تتيح للمشاركين فرصًا فريدة للتواصل، وبناء العلاقات، وتوسيع نطاق أعمالهم في قطاع القوارب والابتكار البحري.
وتُعد «منطقة الابتكار» عنصرًا محوريًا في المعرض، إذ تجمع بين رواد الصناعة والمبتكرين، وتُسلّط الضوء على أحدث الحلول والتقنيات التي تُسهم في تطوير القطاع البحري محلياً وإقليمياً.
وتدخل المنطقة عامها الثالث، وهي من أبرز محطات المعرض بالنسبة للعارضين والزوار على حد سواء، إذ توفر منصة للشركات الناشئة المبتكرة لعقد الشراكات وتسريع نموها.
كما ستستضيف نسخة هذا العام ما لا يقل عن 15 شركة ناشئة رائدة من مختلف أنحاء العالم، وتغطي مجالات متنوعة تشمل التكنولوجيا النظيفة، والمنصات الرقمية، والذكاء الاصطناعي، والرياضات المائية، وبُنى المراسي البحرية، وغيرها من التقنيات التي تشكل مستقبل القطاع البحري.
وقال أحمد شاكر، الرئيس التنفيذي لشركة كابيتال 360 والفعاليات: «يشهد معرض أبوظبي الدولي للقوارب نمواً متواصلاً عاماً بعد عام، ليُرسّخ مكانته كمنصة مثالية تُمكّن الشركات البحرية، بمختلف أحجامها، من عرض أحدث ابتكاراتها التي تُسهم في تشكيل مستقبل القطاع. ومن المنتظر أن تُقدم الدورة القادمة تجربة استثنائية تجمع بين الابتكار، والفخامة، وأحدث التقنيات البحرية، لتلبي تطلعات عشاق القوارب والمحترفين على حد سواء».
من جانبها قالت غابي ريتشاردسون، من مؤسسة مشاريع اليخوت ياختينغ فنتشرز، على «منطقة الابتكار»: «تواصل منطقة الشرق الأوسط فتح آفاق جديدة أمام قطاع الصناعات البحرية، ويُعد معرض أبوظبي الدولي للقوارب بوابة مباشرة للشركات الناشئة للوصول إلى المستثمرين والشركاء وصنَّاع القرار والمشترين المحتملين في المنطقة. نحن متحمسون للعودة بنسخة موسعة من»منطقة الابتكار«تعكس تنامي الاهتمام بالحلول المبتكرة في هذا الجزء من العالم».
وتُوفر هذه المنطقة للحضور فرصة استكشاف أحدث المنتجات والتقنيات في القطاع البحري، بدءًا من الحلول البرمجية والأجهزة المتطورة، وصولًا إلى أحدث الألعاب والأنشطة المائية. وقد صُممت المنطقة لتكون مساحة نابضة بالحياة تشجع النقاشات الملهمة، والأفكار المبتكرة، وذلك كجزء من معرض أبوظبي الدولي للقوارب، الحدث الأبرز في المنطقة في مجاله.
 

