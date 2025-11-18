الأربعاء 19 نوفمبر 2025 أبوظبي الإمارات
اقتصاد

الذهب يواصل انخفاضه مع ارتفاع الدولار

الذهب
18 نوفمبر 2025 07:25

انخفض الذهب للجلسة الرابعة على التوالي اليوم الثلاثاء متأثرا بقوة الدولار وتراجع احتمالات خفض أسعار الفائدة الأميركية الشهر المقبل.
وتراجع سعر الذهب في المعاملات الفورية 0.1 بالمئة إلى 4039.19 دولار للأوقية (الأونصة) عند الساعة 01:31 بتوقيت جرينتش. وانخفضت العقود الأميركية الآجلة للذهب تسليم ديسمبر 0.9 بالمئة إلى 4038.60 دولار للأوقية.
وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، انخفض سعر الفضة في المعاملات الفورية 0.4 بالمئة إلى 50 دولارا للأوقية، وارتفع البلاتين 0.3 بالمئة إلى 1538.74 دولار، وانخفض البلاديوم 0.5 بالمئة إلى 1386.01 دولار.

المصدر: وكالات
تعاملات الذهب
الذهب
أسعار الذهب
