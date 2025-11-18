الأربعاء 19 نوفمبر 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
اقتصاد

اختتام فعاليات معرض المجوهرات والساعات 2025

اختتام فعاليات معرض المجوهرات والساعات 2025
18 نوفمبر 2025 12:21

اختتمت، اليوم، فعاليات النسخة الـ 32 من معرض المجوهرات والساعات، الذي شهد على مدار خمسة أيام العديد من العروض والتصاميم الراقية، والمهارات الحرفية الدقيقة، إلى جانب فرص التواصل المهمة التي جمعت العارضين والمصممين والزائرين في مكان واحد.

 

شهد المعرض الذي نظّمته شركة RX في مركز أدنيك أبوظبي، اهتماماً جماهيرياً لافتاً وتفاعلاً واسعاً، حيث استقبل أكثر من 6.500 زائر، ما يعزز مكانته باعتباره واحداً من أهم فعاليات المجوهرات والساعات في المنطقة.

 

وبمشاركة أكثر من 120 علامة تجارية من 20 دولة، ومن ضمنها الإمارات العربية المتحدة، والبحرين، وإيطاليا، والبرازيل، والصين، ولبنان، وهونغ كونغ، وتايلاند، وتركيا، والكويت، وسنغافورة، والهند، وغيرها، واصل الحدث البارز استقطاب المشاركين والجمهور من مختلف أنحاء العالم.

 

أخبار ذات صلة
نهيان بن مبارك يفتتح معرض المجوهرات والساعات أبوظبي 2025

تضمنت أبرز فعاليات هذا العام إطلاق جناح المجوهرات المستدامة، وهو منصة مبتكرة تحتفي بالمصادر المسؤولة والتصميم الصديق للبيئة، إضافة إلى تنظيم سحب على جوائز، وإدراج فئة جديدة تحت عنوان "هدايا إماراتية"، ضمن جوائز إبداع لهذا العام، خُصصت لتكريم إبداعات تجسد تراث الإمارات الثقافي.

 

كما استقطبت الفعاليات، مثل جناح التصميم الدولي وجناح التصميم الإماراتي، المقتنين والمهتمين بهذا المجال، حيث استعرضت أحدث الأعمال المبتكرة التي قدمها عدد من المبدعين من الفنانين المعروفين والجدد.

 

وأعربت مي إسماعيل، مديرة الفعاليات في شركة RX الشرق الأوسط، عن سعادتها بنجاح معرض المجوهرات والساعات 2025، مشيرة إلى أن حماس العارضين، واهتمام الزائرين وتفاعلهم، والمستوى العالي من الحرفية التي تميز بها الحدث، أظهرت الديناميكية والنضج اللذين تتمتع بهما صناعة المجوهرات والساعات في المنطقة، متطلعة إلى مواصلة تطوير وتوسيع معرض المجوهرات والساعات باعتباره منصة تلهم الإبداع، وتربط المجتمع العالمي للتصميم الفاخر لسنوات طويلة قادمة.

المصدر: وام
معرض أبوظبي للمجوهرات والساعات
الساعات
آخر الأخبار
شخبوط بن نهيان في حديث مع رئيس الكونغو الديمقراطية
الأخبار العالمية
الإمارات تدعو إلى وقف فوري لإطلاق النار في السودان
اليوم 01:48
يمنيون ينتظرون في طابور طويل لتلقي مساعدات إنسانية (أرشيفية)
الأخبار العالمية
الأمم المتحدة: 17 مليون يمني يعانون الجوع.. والعدد يتزايد
اليوم 01:48
الأطفال في مقدمة ضحايا الحرب الإسرائيلية على غزة (أرشيفية)
الأخبار العالمية
«اليونيسيف» تحذر من تدهور أوضاع أطفال غزة
اليوم 01:48
«الوطني الاتحادي» يشارك في اجتماع مجموعة «العلوم والتكنولوجيا»
الأخبار العالمية
«الوطني الاتحادي» يشارك في اجتماع مجموعة «العلوم والتكنولوجيا»
اليوم 01:48
من جلسة مجلس الأمن الدولي للتصويت على مشروع القرار الأميركي حول غزة (أ ف ب)
الأخبار العالمية
السلطة الفلسطينية تطالب بضمان حماية أهالي غزة ومنع التهجير
اليوم 01:48
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©