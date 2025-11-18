750 متحدثاً عالمياً يشاركون بأسبوع أبوظبي المالي ديسمبر المقبل

أبوظبي (الاتحاد)



تنطلق الدورة الأكبر على الإطلاق من أسبوع أبوظبي المالي الذي يستضيفه أبوظبي العالمي (ADGM)، بمشاركة القابضة (ADQ) شريكاً رئيسياً، خلال الفترة من 8 إلى 11 ديسمبر 2025 في أبوظبي، حيث يجمع الحدث أبرز المؤسسات المالية العالمية وأكثرها تأثيراً، إضافة إلى صناع السياسات والمستثمرين وقادة الأسواق والمبتكرين.

وتتضمن أجندة أسبوع أبوظبي المالي لهذه الدورة أكثر من 60 فعالية، وما يزيد على 300 جلسة متخصصة، بمشاركة أكثر من 750 متحدثاً عالمياً.

ويتوقع أن تجمع الدورة الحالية رؤساء تنفيذيين ورؤساء مجالس إدارة ورؤساء ومؤسسي شركات يديرون أصولاً تتجاوز قيمتها 62 تريليون دولار، أي ما يعادل أكثر من نصف الناتج المحلي الإجمالي العالمي.

وقال معالي أحمد جاسم الزعابي، رئيس مجلس إدارة أبوظبي العالمي (ADGM): «يشكل أسبوع أبوظبي المالي 2025 الفصل التالي في رحلة تطور أبوظبي وترسيخ مكانتها مركزاً مالياً عالمياً رائداً، حيث يجتمع صناع السياسات وكبار المستثمرين ورواد التكنولوجيا من مختلف أنحاء العالم في عاصمة رأس المال، وتتجاوز هذه الدورة الحدود الجغرافية، حيث تربط شبكة رؤوس الأموال العالمية من خلال الابتكار والتعاون التنظيمي والشراكات متعددة القطاعات، وفي حين يتطلع العالم إلى مستقبل القطاع المالي، فإن أبوظبي، من خلال المنصات الرائدة، مثل أسبوع أبوظبي المالي، لا تكتفي بمواكبة توجهات المستقبل وحسب، بل تسهم في تشكيله أيضاً».

وقال معالي محمد حسن السويدي، وزير الاستثمار والعضو المنتدب والرئيس التنفيذي للمجموعة في «القابضة» (ADQ): بوصفها شريكاً استراتيجياً لأسبوع أبوظبي المالي، تسهم «القابضة» (ADQ) في تعزيز مكانة أبوظبي مركزاً عالمياً للاستثمار وتدفقات رأس المال، ويشير شعار هذا العام إلى الدور الحيوي لرأس المال في تسريع تطوير البنية التحتية التي تحرك الاقتصادات، وتربط الأسواق، وتمكن النمو المستدام. ومن خلال توسيع التعاون الاستراتيجي بين مختلف القطاعات والمناطق الجغرافية، تواصل (القابضة) (ADQ) مساعيها لتأسيس استثمارات طويلة الأجل لبناء بنية تحتية مرنة تعزز التنافسية الاقتصادية وتدعم التقدم المجتمعي، بما يتماشى مع أهدافها.

ويقام أسبوع أبوظبي المالي 2025 تحت شعار «آفاق منظومة رأس المال»، حيث يركز على مجموعة من القضايا المحورية التي تسهم في صياغة ملامح مستقبل القطاع المالي العالمي، ومنها الابتكارات القائمة على الذكاء الاصطناعي، والتحولات في تدفق رؤوس الأموال، والشراكات المؤسسية، وتطور الأطر التنظيمية، وبناء أنظمة مالية مستدامة وشاملة.

ويتحدث، خلال أسبوع أبوظبي المالي، عدد من أصحاب المعالي الوزراء في حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة. وتشمل قائمة المتحدثين كلاً من معالي سهيل المزروعي، وزير الطاقة والبنية التحتية، ومعالي عبدالله بن سلطان بن عواد النعيمي، وزير العدل، ومعالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير التجارة الخارجية، ومعالي الدكتور أحمد بالهول الفلاسي، وزير الرياضة. كما تضم قائمة المتحدثين من القيادات الاقتصادية في إمارة أبوظبي كلاً من معالي محمد علي الشرفاء، رئيس دائرة البلديات والنقل ورئيس مجلس إدارة مجموعة الاتحاد، ومحمد حمد المهيري، الرئيس التنفيذي لجهاز الإمارات للاستثمار.

ويحضر حفل الافتتاح الذي يقام في 8 ديسمبر 2025 عدد من أبرز قيادات أبوظبي، إلى جانب شركات استثمار ومؤسسات مالية عالمية ومستثمرين دوليين. وتشهد الدورة الرابعة من أسبوع أبوظبي المالي إطلاق مجموعة من الفعاليات الجديدة، وعودة فعاليات مميزة تحظى باهتمام واسع من المشاركين، إضافة إلى الفعاليات الرئيسية السنوية: منتدى أبوظبي الاقتصادي، ومؤتمر «أسيت أبوظبي»، ومنتدى «ريزولف 2024»، و«فينتيك أبوظبي»، ومنتدى أبوظبي للتمويل المستدام.

وتنطلق في اليوم الأول، قمة الأسواق العالمية، وهي فعالية جديدة مخصصة لمناقشة العوامل الاقتصادية الشاملة التي تُعيد تشكيل منظومة رؤوس الأموال العالمية، إلى جانب منتدى «سي إن بي سي للطاقة الجديدة» الذي يستعرض التحول الجذري في منظومة الطاقة العالمية والتي تقدر قيمتها بتريليونات الدولارات.

أما اليوم الثاني، فيتضمن فعاليات بارزة، من بينها «أسيت أبوظبي»، وقمة المنظمين الماليين العالميين، وقمة الائتمان الخاص، وقمة البنية التحتية، ومؤتمر المكاتب العائلية الدولية، لبحث كيفية إعادة تشكيل قطاع المكاتب والشركات العائلية في ظل التوسع العالمي للثروات، وما ينتج عنه من فرص استثمارية جديدة.

وفي اليوم نفسه، تعقد جلسات عدة مغلقة، من أبرزها جلسة لصندوق النقد الدولي التي تجمع كبار المسؤولين الاقتصاديين وقادة القطاع المالي لمناقشة التقلبات الاقتصادية الكلية والتغيرات التنظيمية والمخاطر الجيوسياسية.

ويشهد اليوم الثالث مجموعة من أبرز الفعاليات الرئيسية، تشمل منتدى «ريزولف» و«فينتيك أبوظبي»، إلى جانب «الذكاء الاصطناعي في أبوظبي» الذي يناقش العلاقة بين الذكاء الاصطناعي والخدمات المالية. ويسلط منتدى «بلوكتشين أبوظبي» الضوء على تقنيات «البلوكتشين» والعملات الرقمية والتمويل اللامركزي، وتأثيره على النظم المالية التقليدية، في حين يلتقي صناع السياسات وقادة الشركات والمبتكرين العالميين في طاولة مستديرة لقادة «الويب 3».

أما اليوم الأخير، فيركز على الاستدامة والمعايير البيئية والاجتماعية والحوكمة، من خلال منتدى أبوظبي للتمويل المستدام. وتعقد الدورة الثانية من منتدى مشروع التعاون الأوروبي-الخليجي حول التحول الأخضر بمشاركة صناع السياسات والمنظمين والمؤسسات المالية؛ بهدف وضع استراتيجيات مشتركة لتمويل مستقبل مستدام. ويختتم الأسبوع بمنتدى المرأة في القطاع المالي، الذي يستضيف عدداً من أبرز القيادات النسائية العالمية في مجال المال والأعمال، إلى جانب حفل تخرج الدفعة الأولى لكلية ستيرن للأعمال التابعة لجامعة نيويورك أبوظبي.