اقتصاد

«HUB71» تُطلق مبادرة لتمكين الشركات الناشئة بمجال حلول النقل المبتكرة

«HUB71» تُطلق مبادرة لتمكين الشركات الناشئة بمجال حلول النقل المبتكرة
18 نوفمبر 2025 17:20


أبوظبي (الاتحاد)
أعلنت Hub71، منظومة التكنولوجيا العالمية في أبوظبي، عن إطلاق مبادرة جديدة للاستقطاب وتمكين الشركات الناشئة المتخصصة في تطوير حلول النقل والتنقّل المبتكرة من الانضمام إلى مجمّع صناعة المركبات الذكية وذاتية القيادة (SAVI) في أبوظبي.
وجاء الإعلان عن المبادرة خلال معرض «دريفت إكس - DRIFTx»، ضمن أسبوع أبوظبي للأنظمة ذاتية الحركة.
وتهدف المبادرة إلى توفير مسار جديد ضمن برنامج Access من Hub71 لربط الشركات الناشئة المتخصصة في تطوير حلول النقل والتنقّل المبتكرة بمنظومة الابتكار في أبوظبي، ودعم تحقيق مستهدفات مجمّع صناعة المركبات الذكية وذاتية القيادة (SAVI) التابع لمكتب أبوظبي للاستثمار والمتمثلة بإضافة 44 مليار درهم في الناتج المحلي الإجمالي، وتوفير أكثر من 40 ألف وظيفة متخصّصة في مختلف أنحاء الإمارة بحلول العام 2045.
وتتيح المبادرة للشركات الناشئة إمكانية الاستفادة من برنامج البيئة التنظيمية التجريبية للابتكار في أبوظبي، المخصّص لتجربة حلول التنقّل المبتكرة والمركبات الذكية وذاتية القيادة، والوصول إلى شبكة شركاء المجمع والجهات المعنية بمنظومة النقل في أبوظبي، بما في ذلك الشركات المصنّعة، ومزوّدي البنية التحتية، والجهات الحكومية.
كما ستستفيد الشركات الناشئة من برامج الإرشاد والتوجيه وفرص التمويل والوصول إلى الأسواق التي يوفرها برنامج Access من Hub71، إضافة إلى فرص التعاون مع الشركات الرائدة التي تقود تحوّل قطاع التنقّل في أبوظبي. ويُسهم هذا النهج في منظومة Hub71 في تمكين مؤسّسي الشركات الناشئة من تطوير حلول تنقّل ذكية ومستدامة وذاتية القيادة تساهم في تحقيق أثر ملموس على الاقتصاد والمجتمع.
وقال بدر سليم سلطان العلماء، مدير عام مكتب أبوظبي للاستثمار: «يجسّد مجمّع صناعة المركبات الذكية وذاتية القيادة (SAVI) رؤية أبوظبي في صياغة مستقبل التنقل من خلال منظومة متكاملة صُممت لتطوير وتوظيف الحلول المبتكرة في القطاع، وبالتعاون مع Hub71، سنستقطب الشركات الناشئة المتخصصة في تطوير حلول التنقل المبتكرة وتمكينها من الدخول إلى منظومة مجمّع صناعة المركبات الذكية وذاتية القيادة (SAVI)، بما يمكّنها من تطوير ابتكاراتها والتوسع بأعمالها والمساهمة بدور محوري في تطوير قطاع النقل العالمي انطلاقاً من أبوظبي». 
بدوره، قال أحمد علي علوان، الرئيس التنفيذي لـ Hub71: «يمثّل مجمّع صناعة المركبات الذكية وذاتية القيادة (SAVI) في أبوظبي الجيل الجديد من منظومات التنقّل العالمية، حيث تُعيد التقنيات الناشئة صياغة مفهوم الحركة والاتصال، ومن خلال هذه المبادرة، نوفّر مساراً مباشراً أمام الشركات الناشئة للانضمام إلى واحدة من أكثر منظومات التنقّل العالمية طموحاً نحو المستقبل. ويجسّد هذا التوجّه التزامنا بتمكين مؤسسي الشركات الناشئة من الوصول إلى البيئة التنظيمية الملائمة، والفرص التي تتيح لهم توسيع ابتكاراتهم والمساهمة في رسم ملامح مستقبل التنقّل».

