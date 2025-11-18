الأربعاء 19 نوفمبر 2025 أبوظبي الإمارات
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
اقتصاد

تعاون بين «أمرك» و«لوكهيد مارتن» لتعزيز قدرات دعم وصيانة الطائرات

تعاون بين «أمرك» و«لوكهيد مارتن» لتعزيز قدرات دعم وصيانة الطائرات
18 نوفمبر 2025 17:21
18 نوفمبر 2025 17:21

 
دبي (الاتحاد)
وقّع المركز العسكري المتقدم للصيانة والإصلاح والعَمرة «أمرك»، و«لوكهيد مارتن»، الشركة العالمية الرائدة في مجالات الأمن والدفاع والطيران، خطاب نوايا خلال فعاليات معرض دبي للطيران 2025، تجسيداً لشراكتهما الراسخة والتزامهما المشترك بتطوير قدرات دعم وصيانة الطائرات في دولة الإمارات والمنطقة.
وأعربت الشركتان عن رغبتهما المشتركة في استكشاف مجالات تعاون جديدة، لاسيّما في مجال خدمات الصيانة والإصلاح والعمرة لدعم الشركاء الرئيسيين المشغّلين للطائرات على مستوى دولة الإمارات ومنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
وسيركّز التعاون على الاستفادة من قدرات الصيانة والإصلاح والعمرة الوطنية وتوسعة نطاقها، وتعزيز الخبرات التقنية، ودعم فرص النمو في قطاعي الطيران والدفاع.
وقال جاسم المرزوقي، الرئيس التنفيذي لشركة «أمرك»: تعكس شراكتنا مع «لوكهيد مارتن» رؤيتنا المشتركة نحو التميّز والابتكار في مجال الطيران الدفاعي، في خطوة تستكمل مسيرة التعاون الطويلة الأمد بين الجانبين عبر مختلف الخدمات الرئيسية لقطاع الطيران، كما تُعزّز هدفنا المشترك في تطوير قدرات الصيانة والإصلاح والعمرة، بما يدعم الجاهزية لشركائنا في دولة الإمارات والمنطقة».
وقال الفريق أول متقاعد جون ميك نيكولسون، الرئيس التنفيذي لشركة لوكهيد مارتن في الشرق الأوسط: تعزّز هذه الاتفاقية الثقة الراسخة بين أمرك ولوكهيد مارتن، باعتبارها علاقة مبنية على سنوات من التعاون الوثيق والتميز التقني، كما تأتي امتداداً لشراكتنا القائمة منذ أكثر من خمسين عاماً مع دولة الإمارات، فضلاً عن التزامنا المشترك بدعم القدرات الوطنية التي تعزّز الجاهزية وتوفر فرصاً لتطوير الكفاءات المتخصّصة.
وترتكز العلاقة بين «أمرك» و«لوكهيد مارتن» على شراكة تاريخية راسخة عبر خدمات متعددة، كان من أبرزها حصول «أمرك» مطلع عام 2025 على اعتماد من شركة «سيكورسكي» التابعة ل «لوكهيد مارتن»، كمركز صيانة وإصلاح وعمرة المراوح لطائرات (بلاك هوك UH-60) خارج الولايات المتحدة.

أخبار ذات صلة
أحمد بن سعيد: الطلبيات الجديدة تدعم خطط انتقال الأسطول إلى الجيل الجديد من الطائرات
منصور بن محمد: الإمارات وجهة رئيسية لصناعة الطيران العالمية
معرض دبي للطيران
أمرك
