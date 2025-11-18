الأربعاء 19 نوفمبر 2025 أبوظبي الإمارات
اقتصاد

«الإمارات للفرانشايز» تشارك في أسبوع الامتياز التجاري بإندونيسيا

«الإمارات للفرانشايز» تشارك في أسبوع الامتياز التجاري بإندونيسيا
18 نوفمبر 2025 17:23

 
جاكرتا، إندونيسيا (الاتحاد)

شاركت رابطة الإمارات للفرانشايز في اجتماعات مجلس الامتياز التجاري العالمي، التي عقدت مؤخراً ضمن فعاليات أسبوع الامتياز التجاري في إندونيسيا 2025، في العاصمة جاكرتا، مؤكدة تنامي مكانة دولة الإمارات على خريطة الفرانشايز العالمية، ودور الرابطة في دعم توسع العلامات التجارية الوطنية في الأسواق الدولية.
ونظمت فعاليات أسبوع الامتياز التجاري في إندونيسيا 2025 من قبل جمعية الامتيازات الإندونيسية، بالتعاون مع عدد من الجهات الحكومية والقطاعية الرئيسة، وشهدت مشاركة جمعيات الامتياز والمستثمرين الدوليين وصناع القرار من مختلف أنحاء آسيا والعالم.
ووفرت الفعالية منصة رائدة لتبادل الخبرات حول أحدث توجهات قطاع الفرانشايز والتحول الرقمي واستراتيجيات تعزيز توسع العلامات التجارية عالمياً.
ومثل دولة الإمارات في الاجتماعات وفد من رابطة الإمارات للفرانشايز ضم نور التميمي، رئيسة مجلس إدارة الرابطة، وماهر العليلي، نائب رئيس المجلس، حيث شارك الوفد في اجتماعات مجلس الامتياز التجاري العالمي، واتحاد الامتياز التجاري في آسيا والمحيط الهادئ، إلى جانب حضوره الحفل الرسمي والمشاركة في الجلسات المتخصصة في قطاع الفرانشايز على هامشه.
وأكدت نور التميمي أن مشاركة دولة الإمارات في هذه الفعاليات تعكس التزامها الراسخ بالمساهمة في رسم ملامح مستقبل قطاع الامتياز التجاري العالمي، وبناء جسور التعاون بين الأسواق الإقليمية والدولية، مشيرة إلى أن رابطة الإمارات للفرانشايز تساهم بدورٍ محوري في ترسيخ مكانة الدولة مركزاً إقليمياً لتطوير قطاع الفرانشايز من خلال دعم الابتكار، وتعزيز التعاون، وتبني أفضل الممارسات العالمية التي تسهم في رفع تنافسية بيئة الأعمال.
وأضافت أن تمثيل الدولة في اجتماعات مجلس الامتياز التجاري العالمي وفر منصة لعرض قصص النجاح الإماراتية، واستعراض تجربة الدولة في جذب الامتيازات التجارية الدولية، وتمكين العلامات التجارية الإماراتية من التوسع بثقة في أسواق جديدة.
وتابعت: تواصل دولة الإمارات تعزيز مكانتها وجهة عالمية للأعمال، مستندة إلى تشريعات مرنة وبنية تحتية متقدمة وبيئة ريادية محفزة، ونتطلع إلى استضافة مجتمع الفرانشايز العالمي في أبوظبي قريباً.
وأسفرت مشاركة الرابطة عن نتائج إيجابية عدة، من أبرزها انضمام الرابطة إلى أعضاء اتحاد الامتياز التجاري في آسيا والمحيط الهادئ في توقيع إعلان جاكرتا، الذي يمثل التزاماً بتعزيز التعاون الإقليمي. كما أسهمت مشاركة الوفد الإماراتي في فتح آفاق جديدة للتعاون مع نظرائه من آسيا وأوروبا وأميركا اللاتينية، تمهيداً لإطلاق مبادرات مشتركة خلال عام 2026.
يذكر أن رابطة الإمارات للفرانشايز تعمل تحت مظلة غرفة تجارة وصناعة أبوظبي، وتعنى بتعزيز نمو واستدامة قطاع الامتياز التجاري في دولة الإمارات.

 

المجلس العالمي للفرانشايز
غرفة تجارة وصناعة أبوظبي
