الأربعاء 19 نوفمبر 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
اقتصاد

«الدار» تُطلِق مجمّع «ياس ريڨا ريزيدنس»

«الدار» تُطلِق مجمّع «ياس ريڨا ريزيدنس»
18 نوفمبر 2025 17:25

 
أبوظبي (الاتحاد)
أعلنت مجموعة الدار عن إطلاق المجمع السكني «ياس ريڨا ريزيدنس»، على ضفاف القناة المائية في جزيرة ياس.
ويقع المشروع على الساحل الشمالي لجزيرة ياس بجوار مجمّع الفلل «ياس ريڨا» الذي حظي بإقبال كبير وبيعت كافة وحداته.
ويتألف المشروع من ستة مبانٍ متوسطة الارتفاع تضم 950 شقة تتنوع بين استوديوهات وشقق من غرفة وغرفتين وثلاث غرف نوم.
ويضم المشروع «الجناح» والذي يشكّل مركزاً اجتماعياً وثقافياً. ويتميز المجمّع بتصميمه حول أربع مناطق متميزة مستوحاة من مفهوم «الجناح»، وتضم مجموعة متنوعة من المرافق.
ويستفيد القاطنون في مجمّع «ياس ريڨا ريزيدنس» من موقعه الاستراتيجي الذي يقع بالقرب من مجموعة واسعة من المرافق الترفيهية والوجهات السياحية الحالية والمستقبلية في جزيرة ياس، فضلاً عن المدارس والحدائق وخيارات التسوق المتنوعة. كما تتيح شبكة الطرق الحديثة على الجزيرة سهولة الوصول إلى مطار زايد الدولي وجزيرة فاهد وجزيرة السعديات ومدينة أبوظبي.
وتم تصميم المشروع وفقاً لأعلى معايير الاستدامة، حيث يستهدف الحصول على تصنيف اللآلئ الثلاث ضمن برنامج «استدامة» وشهادة «فيت ويل» بمستوى نجمتين، من خلال تصميم متكامل يضم ممرات مشاة مظلّلة ومساحات خضراء منسّقة ومرافق خارجية تحفّز على التفاعل الاجتماعي والنشاط البدني والممارسات المستدامة.
وأكدت «الدار» أن المشروع متاح للتملّك لجميع الجنسيات، وستبدأ عمليات البيع يوم 5 ديسمبر.

أخبار ذات صلة
«الدار» تستحوذ على أصول لوجستية من «موانئ أبوظبي» بقيمة 570 مليون درهم
19.5 مليار درهم صافي أرباح «العالمية القابضة» في 9 أشهر
الدار العقارية
آخر الأخبار
شخبوط بن نهيان في حديث مع رئيس الكونغو الديمقراطية
الأخبار العالمية
الإمارات تدعو إلى وقف فوري لإطلاق النار في السودان
اليوم 01:48
يمنيون ينتظرون في طابور طويل لتلقي مساعدات إنسانية (أرشيفية)
الأخبار العالمية
الأمم المتحدة: 17 مليون يمني يعانون الجوع.. والعدد يتزايد
اليوم 01:48
الأطفال في مقدمة ضحايا الحرب الإسرائيلية على غزة (أرشيفية)
الأخبار العالمية
«اليونيسيف» تحذر من تدهور أوضاع أطفال غزة
اليوم 01:48
«الوطني الاتحادي» يشارك في اجتماع مجموعة «العلوم والتكنولوجيا»
الأخبار العالمية
«الوطني الاتحادي» يشارك في اجتماع مجموعة «العلوم والتكنولوجيا»
اليوم 01:48
من جلسة مجلس الأمن الدولي للتصويت على مشروع القرار الأميركي حول غزة (أ ف ب)
الأخبار العالمية
السلطة الفلسطينية تطالب بضمان حماية أهالي غزة ومنع التهجير
اليوم 01:48
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©