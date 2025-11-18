«الدار» تُطلِق مجمّع «ياس ريڨا ريزيدنس»



أبوظبي (الاتحاد)

أعلنت مجموعة الدار عن إطلاق المجمع السكني «ياس ريڨا ريزيدنس»، على ضفاف القناة المائية في جزيرة ياس.

ويقع المشروع على الساحل الشمالي لجزيرة ياس بجوار مجمّع الفلل «ياس ريڨا» الذي حظي بإقبال كبير وبيعت كافة وحداته.

ويتألف المشروع من ستة مبانٍ متوسطة الارتفاع تضم 950 شقة تتنوع بين استوديوهات وشقق من غرفة وغرفتين وثلاث غرف نوم.

ويضم المشروع «الجناح» والذي يشكّل مركزاً اجتماعياً وثقافياً. ويتميز المجمّع بتصميمه حول أربع مناطق متميزة مستوحاة من مفهوم «الجناح»، وتضم مجموعة متنوعة من المرافق.

ويستفيد القاطنون في مجمّع «ياس ريڨا ريزيدنس» من موقعه الاستراتيجي الذي يقع بالقرب من مجموعة واسعة من المرافق الترفيهية والوجهات السياحية الحالية والمستقبلية في جزيرة ياس، فضلاً عن المدارس والحدائق وخيارات التسوق المتنوعة. كما تتيح شبكة الطرق الحديثة على الجزيرة سهولة الوصول إلى مطار زايد الدولي وجزيرة فاهد وجزيرة السعديات ومدينة أبوظبي.

وتم تصميم المشروع وفقاً لأعلى معايير الاستدامة، حيث يستهدف الحصول على تصنيف اللآلئ الثلاث ضمن برنامج «استدامة» وشهادة «فيت ويل» بمستوى نجمتين، من خلال تصميم متكامل يضم ممرات مشاة مظلّلة ومساحات خضراء منسّقة ومرافق خارجية تحفّز على التفاعل الاجتماعي والنشاط البدني والممارسات المستدامة.

وأكدت «الدار» أن المشروع متاح للتملّك لجميع الجنسيات، وستبدأ عمليات البيع يوم 5 ديسمبر.