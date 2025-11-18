«أدنوك» تعزّز شراكاتها في قطاع الطاقة مع الشركات الصينية خلال معرض الصين الدولي للاستيراد

أبوظبي (الاتحاد)

شاركت «أدنوك»، وكلٌّ من «مصدر» و«بروج» و«تعزيز» التابعة لمحفظة أعمالها، في النسخة الثامنة من «معرض الصين الدولي للاستيراد» الذي أقيم في مدينة شنغهاي، حيث استعرضت منتجات ومشروعات الطاقة، وعقدت لقاءات مع عملاء وشركاء محتملين، وعزّزت شراكاتها القائمة في قطاع الطاقة مع الشركات الصينية.

وساهمت مشاركة «أدنوك» في المعرض في ترسيخ التعاون في مجال الطاقة بين دولة الإمارات وجمهورية الصين الشعبية والممتد لأكثر من أربعة عقود، حيث وقعّت خلال المعرض ثلاث اتفاقيات، من بينها مذكرة تفاهم بين شركة «أدنوك للتجارة العالمية» وشركة الصين الوطنية للنفط البحري «سينوك،» لاستكشاف فرص الشراكة التجارية، بما يشمل أنظمة التكرير والتداول لدى الطرفين. كما وقّعت «أدنوك» اتفاقيتين مع شركتي «شينهوا أويل» و«سينوك» لتوسيع نطاق التعاون في مجال توريد النفط الخام.

وجاءت المشاركة عقب افتتاح مكتب «أدنوك» في العاصمة بكين خلال أبريل الماضي. واستعرضت «أدنوك» خلال الحدث، مبادرة «اصنع مع أدنوك» عبر عقد اجتماعات مشتركة وورش عمل مخصصة للمورّدين الصينيين، كما شاركت في عدد من الفعاليات، بما في ذلك «المؤتمر الصيني الإماراتي للتعاون الاقتصادي والتجاري».

وبهذه المناسبة، قال عمر السويدي، رئيس دائرة المكتب التنفيذي في «أدنوك» الذي ترأس وفد الشركة للمعرض: أكدت مشاركة «أدنوك» في «معرض الصين الدولي للاستيراد» التزامها الراسخ تجاه سوق الطاقة الصيني، وشكّلت المشاركة في هذا الحدث خطوة استراتيجية لتعزيز الشراكات القائمة وخلق فرص تجارية جديدة، ونتطلع إلى ترسيخ علاقاتنا طويلة الأمد مع الشركات الصينية في قطاع الطاقة، بما يحقق مصالح الجانبين، ويساهم في دعم النمو في قطاعات الطاقة والصناعة والتجارة والاستثمار وتعزيز النمو الاقتصادي المستدام.

ومن جانبها، وقّعت شركة «بروج» اتفاقيات استراتيجية مع ثلاث شركات صينية متخصصة في تصنيع الكابلات لتوريد المواد اللازمة لمشروعات الطاقة المتجددة المستقبلية، كما وقّعت مذكرة تفاهم مع شركتين صينيتين رائدتين في مجال إدارة النفايات وإعادة التدوير، بهدف تطوير البنية التحتية لإعادة التدوير في مدينة نينغبو، التي تُعدّ ميناءً رئيسياً ومركزاً صناعياً في مقاطعة تشجيانغ بشرق الصين.

وبدورها، استعرضت شركة «مصدر» خلال عدة لقاءات عقدتها مع شركائها الحاليين والمحتملين، أكبر مشروع من نوعه والأكثر تقدماً من الناحية التقنية في العالم للطاقة الشمسية ونظام بطاريات التخزين، والمخطط أن يوفر 1 غيغاواط من طاقة الحمل الأساسي المتجددة.

وخلال معرض ومؤتمر «أديبك 2025» في أبوظبي، الذي تزامن مع انعقاد «معرض الصين الدولي للاستيراد»، أعلنت «تعزيز» عن ترسية عقد لتنفيذ أعمال الهندسة والمشتريات والتشييد بقيمة 7.34 مليار درهم (1.99 مليار دولار) على الشركة الوطنية الصينية للهندسة الكيميائية والبناء المحدودة «سي سي 7»، لإنشاء أول مصنع من نوعه في دولة الإمارات لإنتاج مادة «كلوريد البولي فينيل» وأحد أكبر ثلاثة مصانع عالمياً في موقع واحد.

جدير بالذكر أن «معرض الصين الدولي للاستيراد» شهد كذلك إعلان «اتحاد رجال الأعمال الصينيين الدوليين» و«أسبوع أبوظبي للاستدامة» عن تنظيم النسخة الأولى من «منتدى الاقتصاد الأزرق» خلال فعاليات «أسبوع أبوظبي للاستدامة» 2026، الحدث العالمي الرائد في مجال الاستدامة الذي تستضيفه «مصدر».

ويهدف المنتدى إلى تحفيز الشراكات الدولية وجذب الاستثمارات في مجال الإدارة المستدامة للمياه، مع التركيز على الابتكار والتمويل والتعاون في صياغة السياسات.