اقتصاد

شراكة بين «جال» و«هانيويل» بخدمات الصيانة للقطاع الدفاعي

شراكة بين «جال» و«هانيويل» بخدمات الصيانة للقطاع الدفاعي
18 نوفمبر 2025 18:15


دبي (الاتحاد)
وقّعت شركة «هانيويل» لتكنولوجيا صناعة الطيران، اتفاقية شراكة لمدة ثلاث سنوات مع شركة جلوبال إيروسبيس لوجستيك «جال»، تهدف إلى الارتقاء بخدمات الصيانة والدعم الفني المقدّمة لقيادة الطيران المشترك وقيادة القوات الجوية والدفاع الجوي في دولة الإمارات.
وتهدف الاتفاقية إلى تحسين عمليات الدعم الفني لمحركات «تي 55» التوربينية وأنظمة التحكم البيئي من «هانيويل»، بما يتيح لمشغّلي الأسطول العسكري في الدولة شحن المكونات بشكل أسرع وتقليص زمن الإنجاز.
وستتولى «جال»، بموجب الاتفاقية، إدارة سلسلة الخدمات اللوجستية بشكل كامل بالإنابة عن المتعاملين في دولة الإمارات، بدءاً من اختيار منشأة الإصلاح الأنسب لدى «هانيويل»، مروراً بالإشراف على عمليات الشحن، وصولاً إلى المتابعة الكاملة لمراحل الصيانة.
وسيستفيد المتعاملون من خدمات القطع والإصلاح التي تقدمها «هانيويل» وفق أعلى المعايير العالمية، مدعومةً بنموذج لوجستي إقليمي مُبسط يُسهم في تقليل فترات التوقف ورفع جاهزية الأسطول العسكري.
وقال عبدالرحمن الحمادي، الرئيس التنفيذي بالإنابة لشركة «جال»، إن توظيف الخبرات الواسعة في الخدمات اللوجستية المتكاملة لإدارة دورة الإصلاح بالكامل، يسهم في تحقيق أزمنة إنجاز أسرع وضمان شفافية أكبر على مستوى العمليات الحيوية، حيث ستضمن هذه الاتفاقية تعزيز كفاءة وموثوقية نماذج الدعم الفني المحلية، بما يتناسب مع احتياجات القوات المسلحة الإماراتية.
من جانبه، أكد مايك فاليلو، نائب الرئيس لوحدة تكنولوجيا الدفاع والفضاء العالمية لدى شركة «هانيويل» لتكنولوجيا صناعة الطيران، دعم شركاء القطاع الدفاعي حول العالم من خلال تزويدهم بحلول مبتكرة تُسهم في تعزيز كفاءة العمليات، موضحاً أن الشركة تعمل من خلال التعاون مع «جال»، على تقليص فترات الانتظار وتقديم نموذج إصلاح أسرع وأكثر كفاءة على مستوى المنطقة.

 

