«أمرك» و«إمبراير» تبحثان شراكة لتعزيز دعم وصيانة الطائرات



دبي (الاتحاد)



وقع المركز العسكري المتقدم للصيانة والإصلاح والعَمرة «أمرك»، مذكرة تفاهم مع «إمبراير» (Embraer)، الشركة العالمية المتخصصة في تصميم وتطوير وتصنيع الطائرات، وتقديم خدمات ما بعد البيع والدعم الفني، وذلك خلال مشاركتهما في فعاليات معرض دبي للطيران 2025.

واتفق الجانبان بموجب مذكرة التفاهم على استكشاف أطر التعاون المستقبلي المتعلق بطائرة النقل العسكري (C-390 ميلينيوم) متعددة المهام من الجيل الجديد.

وتندرج هذه المذكرة في إطار رغبة «أمرك» و«إمبراير» بالتفاوض لبناء علاقة تعاون طويلة الأمد، تشمل مجموعة من الأنشطة التقنية ومجالات الدعم، بما في ذلك تطوير وتطبيق شهادات النوع التكميلية (STC)، وخدمات صلاحية الطيران والخدمات الهندسية، وخدمات تجهيز وتحويل الطائرات، بما في ذلك أعمال الطلاء الخارجي وتكامل الأنظمة، بالإضافة إلى خدمات الدعم أثناء التشغيل، مثل الصيانة الثقيلة ودعم المكونات والخدمات اللوجستية.

ويهدف التعاون بين الجانبين إلى دمج خبرات «إمبراير» في مجال تصنيع الطائرات والطيران الدفاعي مع قدرات «أمرك» الإقليمية في مجال الصيانة والإصلاح والعمرة المتقدمة وحلول الدعم المتكامل، بما يسهم في تعزيز الجاهزية ودعم العمليات المستقبلية لمشغلي طائرات (C-390 ميلينيوم) حول العالم.

وقال جاسم المرزوقي، الرئيس التنفيذي لشركة «أمرك»: «تشكل هذه المذكرة خطوة مهمة نحو توسيع قدراتنا في (أمرك) من خلال التعاون مع واحدة من أبرز الشركات العالمية في مجال تصنيع الطائرات، كما تجسد رؤيتنا المشتركة في تقديم حلول صيانة ودعم تشغيلي متكاملة، تضمن الجاهزية العملياتية والتميز التشغيلي لشركائنا على المستويين المحلي والإقليمي والدولي».

من جانبه، قال بوسكو دا كوستا جونيور، الرئيس والرئيس التنفيذي لشركة إمبراير للدفاع والأمن: يعكس هذا النوع من الاتفاقيات التزام «إمبراير» طويل الأمد تجاه دولة الإمارات العربية المتحدة ومنطقة الشرق الأوسط، ومن خلال شراكتنا مع «أمرك» و«جال»؛ نهدف إلى تعزيز القدرات المحلية وتقديم دعمٍ عالمي المستوى لطائرة (C-390 ميلينيوم).

ويعكس توقيع هذه المذكرة التزام الجانبين بتعزيز التعاون الصناعي وتطوير قدرات الدعم المتقدمة بما يتماشى مع أهداف دولة الإمارات في مجالي الدفاع والطيران، إلى جانب الارتقاء بخبرات «أمرك» لتشمل منتجات وخدمات جديدة.