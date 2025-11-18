الأربعاء 19 نوفمبر 2025 أبوظبي الإمارات
اقتصاد

«جي إي إيروسبيس» و«هليكوبتر الخليج» توقعان اتفاقية خدمات صيانة وإصلاح

«جي إي إيروسبيس» و«هليكوبتر الخليج» توقعان اتفاقية خدمات صيانة وإصلاح
18 نوفمبر 2025 20:07

 
دبي (الاتحاد)

أعلنت شركة «جي إي إيروسبيس» وشركة «هليكوبتر الخليج»، المزود العالمي لخدمات الطيران التجاري ومقرها قطر، توقيعهما اتفاقية خدمات لصيانة وإصلاح وعمرة ستة محركات من طراز CT7-2E1 تشغل ثلاث طائرات هليكوبتر من طراز AW189.
وتشمل الاتفاقية - التي وقعت على هامش معرض دبي للطيران - توفير محركات بديلة من «جي إي إيروسبيس» للحد من توقف العمليات التشغيلية للطائرات.
وقال الكابتن محمد الهلال، من شركة «هليكوبتر الخليج»: «توقيع الاتفاقية في معرض دبي للطيران يؤكد تركيزنا المتواصل على السلامة والموثوقية والاستعداد لإنجاز المهام لعملائنا في قطاع الطاقة».
من جانبه، قال سليم مسلم، نائب الرئيس الإقليمي لشركة «جي إي إيروسبيس»، إن اتفاقية خدمات TrueChoice مع شركة هليكوبتر الخليج، تساهم في إرساء الأساس لمستوى جديد من صيانة المحركات، ودعم مشغلي طائرات الهليكوبتر في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

معرض دبي للطيران
