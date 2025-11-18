الأربعاء 19 نوفمبر 2025 أبوظبي الإمارات
اقتصاد

تعاون بين «ايدج» و«ريبوبليكورب» بقيمة 7 مليارات دولار لتعزيز الصناعات الدفاعية في إندونيسيا

تعاون بين «ايدج» و«ريبوبليكورب» بقيمة 7 مليارات دولار لتعزيز الصناعات الدفاعية في إندونيسيا
18 نوفمبر 2025 20:34

 
دبي (الاتحاد)

أعلنت «ايدج» توقيع اتفاقية تعاون تاريخية مع «ريبوبليكورب»، الشركة الإندونيسية الرائدة في مجال الدفاع، وذلك خلال معرض دبي للطيران 2025.
وتشمل الاتفاقية نقل التكنولوجيا، والإنتاج محلياً، ومشاريع التطوير المشترك، وبرنامجاً شاملاً لتحديث القوات المسلحة الإندونيسية.
ويعد هذا التعاون أكبر برنامج دولي لمجموعة «ايدج» حتى الآن، حيث تبلغ القيمة الإجمالية للتمويل وحزم المشتريات 7 مليارات دولار، مقدمة عبر دولة الإمارات لدعم تحديث القدرات الدفاعية لإندونيسيا، وتعزيز قدراتها التكنولوجية، وتمكين صناعتها الدفاعية الوطنية.
ويتضمن التعاون مجموعة واسعة من الأنظمة الدفاعية المتقدمة، أبرزها نظام الدفاع الجوي الصاروخي «SKYKNIGHT»، ومركبات القتال المدرعة من الجيل الجديد «، وزوارق هجومية غير مأهولة بتقنية التخفي والدفاع السيبراني بالإضافة إلى قدرات إنتاج ذخائر الأسلحة الخفيفة، ما يشكل ركيزة أساسية في مسيرة إندونيسيا نحو تحقيق الاكتفاء الذاتي الدفاعي وشبكة سلسلة التوريد العالمية لدولة الإمارات العربية المتحدة.
وقال حمد المرر، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لمجموعة ايدج:» تعد هذه المبادرة الدفاعية محطة استراتيجية في مسار توسع مجموعة إيدج على الساحة الدولية. ومن خلال تعاوننا مع شركة «ريبوبليكورب»، نسهم في تطوير منظومة دفاعية متقدمة ومستدامة تعزز الأمن القومي الإندونيسي وتدعم نمو قطاعها الصناعي. ويعكس هذا البرنامج التزامنا الراسخ ببناء شراكات طويلة الأمد، ونقل المعرفة، وتوفير حلول وأنظمة دفاعية متكاملة ومتطورة.
من جانبه، قال نورمان جوسويف، رئيس مجلس إدارة مجموعة ريبوبليكورب: «تمثل هذه الشراكة البالغة قيمتها 7 مليارات دولار أمريكي خطوة محورية نحو تحقيق الاكتفاء الدفاعي طويل الأمد لإندونيسيا، واستقلالها الصناعي، وتعزيز ثقة المجتمع الدولي بها. ومن خلال توحيد الجهود مع مجموعة ايدج، فإننا نستثمر في الأنظمة ورأس المال البشري على حد سواء، بما يخدم المصالح الاستراتيجية لكل من دولة الإمارات وإندونيسيا في مجال الصناعات الدفاعية المتقدمة. هذه الشراكة تتجاوز مجرد تعاون بين شركتين، إنها رابطة وثيقة بين دولتين شقيقتين».

ايدج
