«توازن» و«تاليس» يعززان الابتكار في إدارة تدفق الحركة الجوية في الإمارات



دبي (الاتحاد)



وقع كل من مجلس التوازن للتمكين الدفاعي «توازن» وشركة تاليس اتفاقية بمجال تعزيز الابتكار في إدارة تدفق الحركة الجوية في دولة الإمارات.

تهدف الاتفاقية التي تم توقيعها، خلال فعاليات معرض دبي للطيران 2025، إلى تطوير وتنفيذ نظام متقدم لإدارة تدفق الحركة الجوية «ATFM»؛ بهدف تعزيز السلامة والكفاءة والاستدامة في منظومة قطاع الطيران بدولة الإمارات، وذلك بالتعاون مع شركة جلوبال لخدمات الملاحة الجوية «جانس» كشريك محلي، ليتم تشغيله واستخدامه من قبل الهيئة العامة للطيران المدني.

وقال مطر الرميثي، المدير العام لتطوير الصناعات الدفاعية في مجلس التوازن للتمكين الدفاعي، إن هذا التوقيع يمثل محطة مهمة في تعزيز مكانة دولة الإمارات مركزاً رائداً في مجال الابتكار والتقنيات المتقدمة في قطاع الطيران ويهدف المشروع إلى تمكين التعاون السلس بين الجهات المعنية بقطاع الطيران في الدولة لإدارة تدفق الحركة الجوية بكفاءة أكبر، وتحسين استخدام موارد المجال الجوي الوطني.

وأضاف أنه تماشياً مع دور«توازن» في تمكين القدرات الوطنية ودعم النمو الصناعي، سيسهم المشروع في تحقيق أثر اقتصادي محلي من خلال التوطين، وتطوير البرمجيات محلياً، وخلق مصادر جديدة للإيرادات ضمن قطاع الطيران في الدولة.

من جانبه، قال عبدالحفيظ مردي، نائب رئيس شركة تاليس في الإمارات والعراق والرئيس التنفيذي لشركة تاليس إمارات للتقنيات، إن هذا التعاون يعزز من طموح دولة الإمارات لبناء مجال جوي أكثر تقدماً وكفاءة على مستوى العالم، مؤكداً أن الاتفاقية ترسخ أساساً لقطاع طيران أكثر أمناً، وعمليات أكثر تطوراً، ونموا أكثر استدامة، وذلك من خلال دمج الريادة العالمية لشركة تاليس في إدارة انسياب الحركة الجوية والرؤية المستقبلية للشركاء المحليين.

وبموجب هذه الاتفاقية، ستتعاون شركة تاليس مع الهيئة العامة للطيران المدني وشركة جانس لدعم تطوير نظام إدارة انسياب الحركة الجوية (ATFM) الجديد، وذلك من خلال الاستفادة من برمجياتها المعتمدة في مجال إدارة انسياب الحركة الجوية كمنصة أساس، والعمل على تطوير خصائص ووظائف ATFM جديدة ضمن إطار مختبر الابتكار في إدارة الحركة الجوية، وهو الأول من نوعه في دولة الإمارات.

وسيعمل هذا المختبر مركزاً للابتكار والتجارب والأبحاث، وبيئة لدمج التقنيات الناشئة في أنظمة إدارة الحركة الجوية القائمة وستتولى شركة جانس الإشراف على تصميم وتطوير المنصة، والتي سيتم تشغيلها واستخدامها من قبل الهيئة العامة للطيران المدني؛ بهدف تعزيز كفاءة إدارة الحركة الجوية على مستوى الدولة، ورفع جاهزيتها التشغيلية.

ومع وجود مختبرات ابتكار متقدمة في مجال إدارة الحركة الجوية في فرنسا وأستراليا وسنغافورة، أصبح المختبر المقترح في أبوظبي الرابع على مستوى العالم والأول في منطقة الشرق الأوسط، مما أكد الدور المتنامي لدولة الإمارات بوصفها مركزاً عالمياً للابتكار في إدارة المجال الجوي المتقدم.

وتتضمن الشراكة التعاون أيضاً مع الجهات الوطنية المعنية بقطاع الطيران، بما في ذلك مطارات أبوظبي وطيران الاتحاد وخدمات الملاحة الجوية في دبي (DANS)، من خلال فرق ابتكار مخصصة لتطوير حلول إدارة الحركة الجوية المستقبلية.