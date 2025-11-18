الأربعاء 19 نوفمبر 2025 أبوظبي الإمارات
أبرز الأخبار
اقتصاد

183.6 مليار درهم صفقات اليوم الثاني لمعرض دبي للطيران 2025

جانب من معرض دبي للطيران (تصوير: حسن الرئيسي)
19 نوفمبر 2025 01:46

مصطفى عبد العظيم (دبي)

شهد معرض دبي للطيران 2025 في يومه الثاني، الإعلان عن المزيد من الصفقات التجارية والعسكرية التي زادت قيمتها الإجمالية عن 183.6 مليار درهم (50 مليار دولار)، ليقفز إجمالي قيمة صفقات المعرض لليومين الأول والثاني عن 336.6 مليار درهم (91.7 مليار دولار).
وبلغ إجمالي عدد الطائرات ضمن الصفقات التجارية المعلنة، أمس، 243 طائرة من مختلف الطرازات منها 150 طائرة إيرباص طلبية «فلاي دبي» و32 طائرة إيرباص لـ«الاتحاد للطيران» و40 طائرة إيرباص لطيران «أوروبا»، بالإضافة إلى 15 طائرة بوينج من طراز دريملاينر787 لصالح «طيران الخليج» و6 طائرات إيرباص للخطوط الجوية الإثيوبية. وارتفع بذلك الإجمالي الطائرات ضمن طلبيات اليومين الأول والثاني إلى 335 طائرة، منها 228 طائرة إيرباص و105 طائرات لصالح شركة بوينج.
وبلغت قيمة الصفقات المبرمة لصالح وزارة الدفاع لدولة الإمارات خلال اليوم الثاني من معرض دبي للطيران، 6.26 مليار درهم، شملت ثلاث صفقات محلية بقيمة 6.2 مليار درهم، وصفقة دولية واحدة، ليصل بذلك إجمالي الصفقات المبرمة لليومين الأول والثاني إلى 10.04 مليار درهم

