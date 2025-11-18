منصور بن محمد: الإمارات وجهة رئيسية لصناعة الطيران العالمية

دبي (الاتحاد)



زار سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس اللجنة الأولمبية الوطنية، أمس، فعاليات النسخة التاسعة عشرة، والأكبر في تاريخ «معرض دبي للطيران 2025»، الذي تتواصل أعماله حتى 21 نوفمبر في «دبي وورلد سنترال».

وخلال جولته في أجنحة المعرض، أكد سموه أن «معرض دبي للطيران» أصبح منصة عالمية رائدة تستقطب أبرز الشركات والمؤسسات الدولية لاستعراض أحدث ما وصلت إليه تقنيات وحلول صناعات الطيران والدفاع، مشيداً سموه بحجم ونوعية المشاركات العالمية التي تعد الأكبر والأكثر تنوعاً منذ انطلاق الحدث.

وقال سموه: «المكانة التي بلغها معرض دبي للطيران هي ثمرة رؤية قيادتنا الرشيدة، وحرصها على ترسيخ موقع دولة الإمارات وجهة رئيسية لصناعة الطيران العالمية، حيث بات الحدث نقطة جذب محورية لكبريات الشركات والمؤسسات المتخصصة؛ بفضل ما توفره دبي من بيئة متقدمة تمنح القطاع آفاق نمو غير مسبوقة». وأضاف سموه: «الثقة الدولية الكبيرة التي تعكسها المشاركات المحلية والعالمية في هذه الدورة من المعرض، تعزز دور الإمارات في دفع قطاع الطيران نحو مستويات جديدة من الابتكار والتطوير، عبر تبني أحدث التقنيات والأنظمة الذكية التي تشكل ملامح مستقبل صناعة الطيران في العالم».