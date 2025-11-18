الأربعاء 19 نوفمبر 2025 أبوظبي الإمارات
اقتصاد

أحمد بن سعيد: الطلبيات الجديدة تدعم خطط انتقال الأسطول إلى الجيل الجديد من الطائرات

19 نوفمبر 2025 01:46

مصطفى عبد العظيم (دبي)

أكد سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، الرئيس الأعلى، الرئيس التنفيذي لطيران الإمارات والمجموعة، أن الطلبيات الجديدة لطيران الإمارات، تهدف إلى تعزيز استراتيجية الأسطول لتسريع الانتقال السلس نحو الجيل الجديد من الطائرات التي تتميز بالكفاءة التشغيلية من ناحية الانبعاثات واستهلاك الوقود.
وأوضح سموه أن الناقلة تسير وفق استراتيجية واضحة لإحلال الأسطول الحالي الذي يتكون من طائرات بوينج 777، وطائرات آيرباص A380، التي من المتوقع أن تخرج من الخدمة تدريجياً خلال السنوات المقبلة، بالطائرات الأحدث التي تم التعاقد عليها مع المصنعين والتي كان آخرها طلبية بوينج 777-9 المتوقع في الربع الثاني من عام 2027.
وأشار سموه إلى أن المجموعة تعمل بصورة مستمرة على تحديث استراتيجية الأسطول وربما بوتيرة أسرع، لمواكبة وتيرة التطور والنمو المتسارع الذي تشهده دبي ودولة الإمارات العربية المتحدة، لافتاً إلى أن مجموعة الإمارات تتحرك بالنسق ذاته الذي تسير عليه الإمارة في مختلف المجالات.
وقال سموه في تصريحات للصحفيين على هامش معرض دبي للطيران: «إن الطلبيات الأخيرة، سواء لطيران الإمارات أو فلاي دبي، جاءت نتيجة للنمو الكبير الذي تشهده دبي، وارتفاع الطلب على السفر من وإلى الإمارة، مما يتطلب إضافة طائرات جديدة لتعزيز الطاقة الاستيعابية، بما يتواكب ومستويات النمو المتوقعة خلال السنوات المقبلة».
وتابع سموه: «إن طيران الإمارات تعد اليوم أكبر ناقلة جوية دولية في العالم، وطلبيتها لشراء 65 طائرة إضافية من طراز بوينج 777-9 المزودة بمحركات GE9X، والتي تُقدر بنحو 38 مليار دولار، تمثل إضافة نوعية تساهم في تعزيز المكانة العالمية للناقلة». وقال سموه: «تشغيل أسطول حديث ومتطور يشكل ركيزة أساسية في استراتيجيتها». مشيراً إلى أن الناقلة ستواصل العمل عن قرب مع «بوينج» لضمان تسلم أولى طائراتها من طراز 777-9 المتوقع في الربع الثاني من عام 2027.
وفي إطار خطتها الشاملة لتحديث الأسطول، قال سموه: «إن الناقلة تواصل العمل على تنفيذ برنامج التحديث، والذي يشمل 60 طائرة آيرباص A380 و51 طائرة بوينج 777».
وحول مشروع تطوير مطار آل مكتوم الدولي، قال سموه: «عمليات التطوير تسير بسلاسة ووفق الجدول الزمني المحدد».

خطة شاملة
قال سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم: «إن طيران الإمارات تنفذ خطة شاملة لتركيب خدمة ستارلينك للإنترنت فائق السرعة على جميع طائرات أسطولها في الخدمة، بدءاً من نوفمبر 2025 على طائرات 777، وإكمال المشروع بحلول منتصف 2027. وستوفر الخدمة الإنترنت مجاناً وبسرعات تضاهي الإنترنت الأرضي».

