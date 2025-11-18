الأربعاء 19 نوفمبر 2025 أبوظبي الإمارات
اقتصاد

مكتوم بن محمد: دبي أحد أبرز المراكز الاقتصادية والتجارية في العالم

مكتوم بن محمد خلال حضوره إطلاق المشروع بحضور محمد الحسيني وكبار الحضور (وام)
19 نوفمبر 2025 01:46

دبي (الاتحاد)

تنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، بإنشاء وتطوير «سوق دبي للسيارات» ليكون الأكبر والأفضل من نوعه في العالم، شهد سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الأول لحاكم دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية، إطلاق مشروع تطوير سوق دبي للسيارات، على مساحة 22 مليون قدم مربعة.
 كما شهد سموه الكشف عن الهوية البصرية لسوق دبي للسيارات، الذي تطوره «موانئ دبي العالمية».
 وقال سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم: «برؤية وتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، تواصل دبي ترسيخ مكانتها كأحد أبرز المراكز الاقتصادية والتجارية في العالم.. مشروع سوق دبي للسيارات يعكس هذه الرؤية الطموحة، ويشكل إضافة نوعية تعزز موقع دبي بين أهم مدن العالم وأكثرها نمواً في مجال تجارة السيارات».
 وأضاف سموه: «يمثل مشروع سوق دبي للسيارات وجهة متكاملة الخدمات، ومركزاً عالمياً يجمع المهتمين بعالم السيارات والمستثمرين تحت سقف واحد، من خلال مرافقه الحيوية وقدرته على استضافة كبرى الفعاليات والمؤتمرات المتخصصة، إلى جانب دعم الصناعات الخفيفة المرتبطة بتجارة وتجميع المركبات، كما سيسهم السوق في جذب استثمارات جديدة تحفز النمو الاقتصادي».
واستمع سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم إلى شرح حول مشروع سوق دبي للسيارات وأهدافه، ومراحل تنفيذه، حيث يضم المشروع أكثر من 1500 صالة عرض، كما صمم السوق لاستيعاب ما يصل إلى 800 ألف مركبة سنوياً.
حضر إطلاق مشروع تطوير سوق دبي للسيارات معالي محمد بن هادي الحسيني، وزير دولة للشؤون المالية، وناصر النيادي، الرئيس التنفيذي لمؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة، والدكتور عبدالله بوسناد، مدير عام جمارك دبي، وعدد من المسؤولين.

