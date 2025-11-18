الأربعاء 19 نوفمبر 2025 أبوظبي الإمارات
اقتصاد

«سبيس 42» تُكمل بنجاح أول رحلة تجريبية لمنصّتها عالية الارتفاع «ApusNeo18»

«سبيس 42»
19 نوفمبر 2025 00:36


دبي (الاتحاد)
أعلنت «ميرا آيروسبيس»، الشركة المتخصصة في المنصات عالية الارتفاع (HAPS) التابعة لـ «سبيس 42»، عن إتمام أول رحلة طيران تجريبية لمنصتها عالية الارتفاع المتطورة والتي تعمل بالطاقة الشمسية «ApusNeo18» وذلك على هامش مشاركتها ضمن فعاليات معرض دبي للطيران 2025.
وقد حلّقت المنصّة على ارتفاعاتٍ ستراتوسفيرية على مدى عدة أيام متواصلة، مؤكّدةً مرونتها وقدرتها على التحمّل وجاهزيتها للتشغيل التجاري.
وزُودت المنصّة بحمولة متخصّصة لرصد الأرض طوّرتها «ميرا آيروسبيس» بقدراتها الذاتية، وتضم هذه الحمولة مستشعرات ضوئية وحرارية عالية الدقّة وتقنيات نقل البيانات في الوقت الحالي.
وقال خالد المرزوقي، الرئيس التنفيذي لـ «ميرا آيروسبيس» التابعة لشركة «سبيس 42»، إن هذا النجاح يمثل تتويجاً لبرنامج اختبارات متكامل يهدف إلى تحقيق الجاهزية التجارية لأحدث تقنيات الحمولة لدى الشركة، حيث تمكنت المنصة من التحليق بالاعتماد الكامل على الطاقة الشمسية وعلى ارتفاعاتٍ ستراتوسفيرية وخاصة في هذا الموسم، مما يرسّخ موثوقية التقنيات وكفاءتها في العمل على نطاق واسع.

