الذهب يتراجع مع صعود الدولار

انخفض الذهب قليلا اليوم الأربعاء نتيجة لارتفاع الدولار بينما يترقب المستثمرون محضر اجتماع السياسة النقدية الأخير لمجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) وتقرير الوظائف الأميركية الذي قد يلقي مزيدا من الضوء على مسار أسعار الفائدة.

وتراجع سعر الذهب في المعاملات الفورية 0.2 بالمئة إلى 4059 دولارا للأوقية (الأونصة)، عند الساعة 02:01 بتوقيت جرينتش. وهبطت كذلك العقود الأميركية الآجلة للذهب تسليم ديسمبر 0.1 بالمئة إلى 4061.60 دولار للأوقية.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، استقر سعر الفضة في المعاملات الفورية عند 50.70 دولار للأوقية، وانخفض البلاتين 0.5 بالمئة إلى 1527.63 دولار، وتراجع البلاديوم 0.3 بالمئة إلى 1396.68 دولار.