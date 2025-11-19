الخميس 20 نوفمبر 2025 أبوظبي الإمارات
اقتصاد

النفط يتراجع مع ارتفاع المخزونات

أسعار النفط
19 نوفمبر 2025 10:06

انخفضت أسعار النفط اليوم الأربعاء مع تزايد المخاوف من تجاوز العرض الطلب في السوق بسبب تقرير صناعي أظهر ارتفاع مخزونات الخام والوقود الأسبوع الماضي في الولايات المتحدة، أكبر مستهلك للخام في العالم.
وتراجعت العقود الآجلة لخام برنت 28 سنتا، أو 0.43 بالمئة، إلى 64.61 دولار للبرميل بحلول الساعة 02:00 بتوقيت جرينتش، بعد أن ارتفعت 1.1 بالمئة في الجلسة السابقة. وانخفضت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 24 سنتا، أو 0.4 بالمئة، إلى 60.5 دولار للبرميل، بعد أن ارتفعت 1.4 بالمئة أمس الثلاثاء.
وصعدت مخزونات النفط الخام 4.45 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في 14 نوفمبر، وارتفعت مخزونات البنزين 1.55 مليون برميل، ومخزونات نواتج التقطير 577 ألفا.
وستصدر بيانات المخزونات الحكومية الأميركية الرسمية في وقت لاحق من اليوم. 

المصدر: وكالات
النفط
أسعار النفط
