اقتصاد

مشروع محمد بن راشد للطيران يفتتح منشأة تيم أيروسبيس

مشروع محمد بن راشد للطيران يفتتح منشأة تيم أيروسبيس
19 نوفمبر 2025 11:49

دبي(الاتحاد) افتتح مشروع محمد بن راشد للطيران في دبي الجنوب، المنطقة المخصّصة لتنمية قطاع الطيران في الإمارة، رسمياً منشأة «تيم أيروسبيس» الجديدة المتطوّرة، والتي تُعدّ من أكبر حظائر صيانة وإصلاح وتجديد الطائرات في منطقة الشرق الأوسط.
وقد شُيّدت الحظيرة، وفقاً لأقصى أبعاد التصميم المسموح بها، لتستوعب ما يصل إلى 12 طائرة ضيّقة البدن أو خمس طائرات عريضة البدن من أي طراز، باستثناء طائرة إيرباص A380.
وشهد حفل الافتتاح حضور خليفة الزفين، الرئيس التنفيذي لمؤسسة مدينة دبي للطيران ودبي الجنوب، وطحنون سيف، المدير التنفيذي لمشروع محمد بن راشد للطيران، وتيمور شاه شهاب، مؤسس شركة «تيم أيروسبيس»، إلى جانب عدد من كبار المسؤولين التنفيذيين من الجانبين، وممثلين عن أبرز شركات الطيران، في خطوة تعكس الدعم الكبير الذي يحظى به هذا المشروع الحيوي من قطاع الطيران الدولي.
وستقدّم المنشأة الجديدة خدمات صيانة أساسية عالية الجودة وفعّالة من حيث التكلفة لمجموعة واسعة من الطائرات التجارية، سواء المخصّصة لنقل الركاب أو البضائع، بما يعزّز من حضور «تيم أيروسبيس» المتنامي في سوق خدمات الصيانة والإصلاح والتجديد عالمياً.
وأكد طحنون سيف أن افتتاح المنشأة الجديدة يعزّز مكانة دبي مركزاً عالمياً للطيران ووجهة مفضّلة للشركات الرائدة في هذا القطاع، مشيراً إلى أن مهمة مشروع محمد بن راشد للطيران تتمثّل في بناء منظومة متكاملة تدعم الابتكار، والتميّز التشغيلي، والنموّ المستدام عبر مختلف سلاسل قيمة قطاع الطيران.
وقال تيمور شاه شهاب: «يمثل هذا الإنجاز مرحلة جديدة في مسيرة توسّع شركة تيم أيروسبيس في المنطقة، حيث صُممت منشأتنا في دبي الجنوب لتكون نموذجاً للريادة في الكفاءة والسلامة والموثوقية، ومواكبة للطلب المتزايد على خدمات الصيانة والإصلاح والتجديد وفق أعلى المعايير العالمية».
ويشار إلى أن مشروع محمد بن راشد للطيران يوفر للشركات العالمية في مجال الطيران فرصاً استثمارية، حيث يعدّ منطقة حرة لشركات الطيران الرائدة في العالم وشركات الطيران الخاص، وشركات صيانة وإصلاح وتجديد الطائرات والأنشطة المرتبطة بها. ويقع المشروع ضمن دبي الجنوب، والتي قامت بتطويره ليكون مركزاً لمختلف أنواع الصيانة ووجهة للتدريب والتعليم، كما يسعى إلى تعزيز الصناعات الهندسيّة، بما يدعم رؤية الإمارة لتصبح مركزاً عالمياً رائداً للطيران.

