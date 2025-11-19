2.36 مليار درهم قيمة تداولات الأسهم المحلية

حسام عبدالنبي (أبوظبي) تراجعت مؤشرات أسواق الأسهم المحلية في ختام تعاملات اليوم، تأثّراً بانخفاضات أسهم قيادية ونشطة في قطاعي البنوك والعقارات، فيما ارتفعت قيمة التداولات الإجمالية في كلا السوقين إلى 2.36 مليار درهم محصلة تداول 951.1 مليون سهم خلال 38 ألفاً و973 صفقة.

سوق أبوظبي

انخفض المؤشر العام لسوق أبوظبي بمقدار 23.97 نقطة وبنسبة 0.24% عند مستوى 9858.27 نقطة. وبلغت قيمة التداولات الإجمالية 1.49 مليار درهم، شملت ما يزيد على 301.73 مليون سهم عبر 22063 صفقة.

وتصدّر سهم «العالمية القابضة» قائمة الأكثر نشاطاً من حيث القيمة بنحو 533.33 مليون درهم، وتلاه سهم «أدنوك للإمداد» بقيمة 124 مليون درهم، ثم «تو بوينت زيرو» بقيمة 89.21 مليون درهم. وجاء سهم «توبوينت زيرو» الأكثر نشاطاً من حيث الكمية بنحو 34.8 مليون سهم، وتلاه سهم «أدنوك للغاز» بتداول 25.81 مليون سهم، ثم «أدنوك للتوزيع» بنحو 22.5 مليون سهم.

وتضمّنت قائمة الأسهم النشطة المرتفعة «توبوينت زيرو» بنسبة 4.43% إلى 2.59 درهم، «أدنوك للإمداد» بنسبة 0.54% ليغلق عند 5.57 درهم، و«العالمية القابضة» بنسبة 0.07% ليغلق عند 400 درهم،. وفي المقابل تضمنت قائمة الأسهم النشطة المنخفضة «أدنوك للغاز» بنسبة 0.59% ليسجل 3.34 درهم، و«منازل» بنسبة 1.53% إلى 0.32 درهم. و«بنك أبوظبي التجاري» بنسبة 1% إلى 13.7 درهم، و«مصرف أبوظبي الإسلامي» بنسبة 1.5%، وأيضاً «بنك أبوظبي الأول» بنسبة 1.2% إلى 16.62 درهم.

سوق دبي المالي

وأغلق مؤشر سوق دبي المالي على انخفاض بمقدار 36.84 نقطة وبنسبة 0.62% عند مستوى 5862.09 نقطة. وبلغت قيمة التداول الإجمالية في ختام التعاملات 865.34 مليون درهم، بعد التعامل على 649.44 مليون سهم، من خلال تنفيذ 16910 صفقات.

وتضمّنت قائمة الأسهم النشطة المنخفضة كلاً من «الإمارات دبي الوطني» بنسبة 0.39% إلى 25.55 درهم، و«إعمار العقارية» بنسبة 1.12% ليغلق السهم عند 13.2 درهم، و«بنك دبي الإسلامي» بنسبة 0.2% إلى 9.26 درهم، و«الإثمار القابضة» بنسبة 9.85% ليغلق عند 0.32 درهم و«دريك آند سكل» بنسبة 3% إلى 0.32 درهم. وفي المقابل ارتفعت أسهم نشطة ومنها «الفردوس القابضة» بنسبة 2.1% إلى 0.436 درهم، و«جي إف إتش» بنسبة 1.42% إلى 2.14 درهم.