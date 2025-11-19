«اقتصادية أبوظبي» تنظّم ورشة عمل حول دور منطقة العين في دفع النمو الاقتصادي



العين (الاتحاد)

نظّمت دائرة التنمية الاقتصادية - أبوظبي ورشة عمل (آفاق العين المستقبلية 2026)، بمشاركة عدد من الشركاء الإستراتيجيين والمعنيين، بهدف تنسيق الجهود الرامية إلى تعزيز مكانة منطقة العين محركاً رئيسياً للنمو والتنويع الاقتصادي.

ناقشت ورشة العمل سبل تعزيز الشراكات بين القطاعين العام والخاص، وتوسيع الفرص، وتنمية المواهب في منطقة العين، وركّزت على تحديد الأولويات الاستراتيجية لمستقبل التنمية، ووضع خريطة طريق أولية للمشروعات الاستراتيجية، وتعزيز التكامل بين المبادرات والجهات لتحقيق النمو بما يتماشى مع رؤية أبوظبي لبناء اقتصاد ذكي، ومتنوع، وشامل، ومستدام.

تناول المشاركون عدداً من المبادرات الهادفة إلى تعزيز منظومة الأعمال والاستثمار في منطقة العين من خلال تنسيق الخطط والسياسات.

وشملت الموضوعات الرئيسة تطوير الزراعة الذكية، ودعم الأسر المنتجة، وتعزيز العروض الثقافية والسياحية بما يتماشى مع الاستراتيجيات التي تستهدف ترسيخ مكانة العين وجهة رائدة. كما سلطت الورشة الضوء على البرامج الرامية إلى تعزيز منظومة الاستثمار وريادة الأعمال لتسريع وتيرة النمو والتنويع الاقتصادي.

وقال حمد صياح المزروعي، وكيل دائرة التنمية الاقتصادية - أبوظبي: تمثل منطقة العين عاملاً رئيسياً في استراتيجية إمارة أبوظبي من أجل بناء اقتصاد المستقبل، وتواصل، مدعومةً بمزاياها التنافسية في عدة قطاعات مثل الزراعة والتعليم العالي والسياحة والصناعات المتقدمة، قيادة النمو المستدام. ويأتي حرصنا على تنسيق جهود ومبادرات الجهات الحكومية والمستثمرين ورواد الأعمال، بهدف تطوير مبادرات جديدة تتماشى مع أولوياتنا المشتركة لتحقيق نتائج ملموسة عبر توفير المزيد من الوظائف وتوسيع نطاق فرص الأعمال وتعزيز جودة الحياة.

وأضاف: تمكّنت العين، بفضل مقوماتها الفريدة، من استقطاب استثمارات تجاوزت 128.5 مليار درهم (35 مليار دولار) في القطاعات غير النفطية مثل النقل والطاقة والصناعة خلال السنوات الماضية، ونجدد التزامنا بتعزيز التنسيق والتكامل بين مختلف الجهات لتمكين المواهب ورواد الأعمال والمستثمرين والشركات من الاستفادة من الفرص التي توفرها خططنا الرامية إلى ترسيخ دور العين محركاً رئيسياً للنمو والتنويع الاقتصادي.

تضمّنت ورشة العمل عدداً من العروض التقديمية والنقاشات التي شارك فيها كل من دائرة الثقافة والسياحة، ومطار العين الدولي، وهيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية، وغرفة تجارة وصناعة أبوظبي، ومكتب أبوظبي للاستثمار، وبلدية العين- دائرة البلديات والنقل، وصندوق خليفة لتطوير المشاريع، ومجلس تنافسية الكوادر الإماراتية «نافس» إضافة إلى عدد من رواد الأعمال والخبراء.

وسلّطت الفعالية الضوء على أولويات النمو والفرص الواعدة في العين، كما ركّز مجلس تنافسية الكوادر الإماراتية «نافس» على احتياجات سوق العمل في العين ومواءمة برامج تنمية المواهب معها، بينما استعرض مكتب أبوظبي للاستثمار وصندوق خليفة فرص الاستثمار وبرامج التمويل والدعم لرواد الأعمال، وأبرزت غرفة أبوظبي دور القطاع الخاص في منطقة العين.

واستعرضت سلطة أبوظبي للتسجيل (ADRA)، ذراع دائرة التنمية الاقتصادية- أبوظبي لتطوير وتنظيم قطاع الأعمال، جهودها ومبادراتها لدعم النمو عبر التعاون الوثيق مع الجهات المعنية لضمان تقديم إجراءات ترخيص مبسّطة وإرشادات من الخبراء، وحماية المستهلك والعلامات التجارية، وتقديم بيئة أعمال تتميز بأطر تنظيمية متطورة.