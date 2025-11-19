«ستراتا» توقّع اتفاقية مع «إيرباص» لتصنيع جنيحات طائرات «A320» ذات الممر الواحد



دبي (الاتحاد)

وقّعت ستراتا للتصنيع، اتفاقية مع إيرباص، تقوم ستراتا بموجبها بتصنيع جنيحات طائرات إيرباص A320 ذات الممر الواحد، بما يشمل جميع سلاسل إنتاج هذه الطائرة من مختلف الطرازات.

ويُشكل العقد الجديد إضافة نوعية وانطلاقة مميزة لشركة ستراتا، حيث تُعد جنيحات A320 للطائرات ذات الممر الواحد أول منتج من نوعه تصنعه ستراتا على مستوى هذه الطرازات.

تم توقيع الاتفاقية ضمن معرض دبي للطيران بنسخته التاسعة عشرة، وذلك بحضور الدكتور بخيت الكثيري، الرئيس التنفيذي لقطاع الاستثمار في الإمارات في مبادلة، وإسماعيل علي عبدالله، المدير التنفيذي لوحدة المجمعات الاستراتيجية التابعة لقطاع الاستثمار في الإمارات في مبادلة، العضو المنتدب لشركة ستراتا للتصنيع، وووتر فان ويرش نائب الرئيس التنفيذي للشؤون الدولية في إيرباص.

ووقّع الاتفاقية كل من سارة عبدالله المعمري، الرئيس التنفيذي بالإنابة لشركة ستراتا للتصنيع، ونيكولا كومبس، نائب الرئيس لشؤون مشتريات أجنحة هياكل الطائرات من إيرباص.

وبحسب الاتفاقية، ستتمكن ستراتا ضمن خط التصنيع الجديد من تلبية ما معدله 50% من الطلب وفقاً لمتطلبات إيرباص، حيث يبلغ عرض إيرباص الكلي المستقبلي أكثر من 7000 طائرة، ومن المتوقع أن تستحوذ ستراتا على خطوط إنتاج لتصنيع نصف هذه الجنيحات.

وسيتم تصنيع جنيحات طائرات A320 ذات الممر الواحد في منشأة ستراتا في مدينة العين، ضمن خط إنتاج تبلغ نسبة التوطين فيه 50% من الكوادر الإماراتية من المهندسين والمشرفين والفنيين العاملين ضمن خط الإنتاج الجديد.

وقال إسماعيل علي عبدالله، العضو المنتدب لشركة ستراتا للتصنيع: تستمر مسيرة تميُز ستراتا مع إيرباص بشراكة استراتيجية متراكمة الإنجازات، مضى عليها نحو 17 عاماً ولا تزال مستمرة، وهو ما تترجمه القدرات الاستثنائية لفريقنا، وجودة منتجاتنا، وحرصنا المشهود على المساهمة الفاعلة في مسيرة نمو صناعة الطيران عالمياً من خلال علامة «صُنع في الإمارات»، وهذه الشراكة تتعزّز اليوم بإنجاز وعقد جديد وخط إنتاج فريد لتصنيع جنيحات طائرات A320 ذات الممر الواحد، وهو الأول من نوعه في ستراتا لهذه الطرازات من الطائرات.

من جانبه صرح ووتر فان ويرش نائب الرئيس التنفيذي للشؤون الدولية في إيرباص: طوال شراكتنا الممتدة لما يقارب العقدين، أظهرت ستراتا ومبادلة كل الثقة والتميُز، وهو ما يجعلهما بالنسبة لنا في إيرباص، الخيار الأمثل لتصنيع هذه الحزمة الجديدة والمهمة من الأعمال، والتي نعلن عنها اليوم في إطار اتفاقية شراكة تختص بتصنيع جنيحات طائرات A320، وهذه الثقة تترجمها القدرات المتقدمة التي تمتلكها ستراتا.