أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
اقتصاد

«كالدس» و«إيرباص» توقِّعان اتفاقية إنشاء مركز صيانة لطائرة A400M في الإمارات

19 نوفمبر 2025 16:49


دبي (الاتحاد)
أعلنت مجموعة كالدس القابضة، المتخصِّصة في تطوير وتصنيع المنتجات الدفاعية ومقرّها أبوظبي، وشركة إيرباص، عن توقيع اتفاقية تهدف إلى إنشاء مركز محلّي لصيانة وإصلاح وعَمرة طائرات A400M في دولة الإمارات.
وقّع الاتفاقية الدكتور خليفة مراد البلوشي، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لمجموعة كالدس القابضة، وغيرد ويبير، رئيس برنامج طائرة A400M، على هامش معرض دبي للطيران الذي تتواصل فعالياته حتى 21 نوفمبر الجاري.
وسيُنشئ المركز الجديد المخصص لطائرة A400M بنية تحتية متقدمة للصيانة في دولة الإمارات، مع تمكين نقل التكنولوجيا والتدريب والدعم الهندسي لبناء قدرات طويلة الأمد.
وفي الوقت نفسه، سيسهم المشروع في إعداد كوادر من المهندسين والفنيين الإماراتيين، بما يعزّز جهود التوطين وتطوير القوى العاملة، ويدفع نحو توطين سلاسل التوريد من خلال اعتماد الموردين المحليين في دولة الإمارات لتوفير المكونات والأدوات.
وقال الدكتور خليفة مراد البلوشي، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لمجموعة كالدس القابضة: تعكس هذه الاتفاقية التزامنا ببناء قدرات وطنية والمساهمة في تطوير قطاع الطيران في دولة الإمارات، بما يتماشى مع رؤية قيادتنا الرشيدة لتطوير الصناعات الدفاعية الوطنية، ومن خلال توطين مرافق الصيانة والإصلاح والاستثمار في الكفاءات الإماراتية، نضع الأساس لمنظومة قوية ومستدامة تدعم الأهداف الوطنية وتُرسخ مكانتنا شركة رائدة في مجال صيانة الطائرات والابتكار على مستوى المنطقة.
من جهته، قال غابرييل سيميلاس، رئيس شركة إيرباص في أفريقيا والشرق الأوسط: تُعد الاتفاقية مع مجموعة كالدس خطوة محورية في استكشاف توطين منظومة الدعم والخدمات الخاصة بطائرة A400M في منطقة الشرق الأوسط.
وأضاف أنه من خلال هذه الاتفاقية، نرسم مسارات لنقل التكنولوجيا وتطوير مهارات الكوادر المحلية.. نعتبر مجموعة كالدس شريكاً استراتيجياً وستسهم قدراتها المستقبلية في تعزيز كفاءة سلاسل التوريد الإقليمية، وترسيخ الدور المتنامي لدولة الإمارات مساهماً رئيسياً في صناعة الطيران العالمية.

