اقتصاد

«اتحاد غرف الإمارات» تبحث مع «غرفة تجارة كوريا» تعزيز التعاون

19 نوفمبر 2025 16:50


أبوظبي (الاتحاد)
بحث اتحاد غرف الإمارات مع غرفة تجارة وصناعة كوريا، اليوم في أبوظبي، سبل تعزيز التعاون التجاري والاستثماري بين دولة الإمارات وجمهورية كوريا الجنوبية، وذلك خلال لقاء جمع حميد محمد بن سالم، الأمين العام لاتحاد غرف الإمارات، وسول ميونغ يون، نائب رئيس إدارة العلاقات الدولية في غرفة تجارة وصناعة كوريا.
وأكد الأمين العام لاتحاد غرف الإمارات اهتمام القطاع الخاص الإماراتي بتوطيد العلاقات التجارية مع كوريا، مشيراً إلى الدور المتنامي الذي تقوم به الشركات الكورية في المرحلة الراهنة، لا سيما من خلال مشاركتها في عدد من المشاريع الكبرى في دولة الإمارات.
وأوضح أن مجلس الأعمال الإماراتي - الكوري يُسهم في إبراز الفرص والقطاعات المتاحة للتعاون، ويدعم الجهود الرامية إلى رفع حجم التبادل التجاري بين البلدين، لافتاً إلى أن الفرص المتاحة واعدة في قطاعات متنوعة، خاصة في ظل المقومات التي تتمتع بها دولة الإمارات لتعزيز الاستثمارات في القطاعين العام والخاص.
وتناول اللقاء عدداً من المبادرات العملية التي من شأنها دعم العلاقات التجارية وتوسيع تدفقات الاستثمار بين البلدين واستعراض الفرص التجارية والاستثمارية بمختلف القطاعات، إضافة إلى بحث أجندة مجلس الأعمال المشترك الثاني الُمزمع عقده في سيؤول العام المقبل.
من جانبه، أكد سول ميونغ يون، أن انعقاد الاجتماع الأول لمجلس الأعمال في أبوظبي خلال سبتمبر الماضي شكّل خطوة مهمة في مسيرة العلاقات التجارية بين دولة الإمارات وجمهورية كوريا.
 

